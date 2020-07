Super Flower lance Leadex V Gold 1000W, le bloc d'alimentation le plus court de cette classe de puissance.



Super Flower a lancé aujourd'hui le plus petit bloc d'alimentation de 1000 W, le Leadex V Gold 1000 W. Certaines des premières images de ce bloc d'alimentation ont commencé à faire surface en mai, et la société a annoncé ses dimensions en mars. Construit dans le format standard ATX-PS/2, le bloc d'alimentation ne mesure que 13 cm de long. Vous trouverez généralement des blocs d'alimentation de 450 à 650 W dans ce compact. Malgré ses dimensions compactes, le Leadex V Gold 1000 W offre un câblage modulaire complet (ce qui ajoute généralement à la longueur d'un bloc d'alimentation en interne).



















En parlant de composants internes, le Leadex V Gold offre une conception de rail unique +12 V, une efficacité 80 Plus Gold, une commutation CC-CC, APFC et les protections électriques les plus courantes, contre les surtensions/sous-tensions, les surcharges, les surchauffes et les courts-circuits.



Il utilise un ventilateur de 120 mm pour rester au frais. Parmi les câbles modulaires noirs plats se trouvent un ATX 24 broches, deux EPS 4 + 4 broches, six alimentation PCIe 6 + 2 broches, douze alimentation SATA et quatre Molex. La gamme comprend également des modèles de faible puissance 850 W, 750 W et 650 W avec moins de connecteurs d'alimentation PCIe et SATA, bien que l'USP de 13 cm de long reste le même. Super Flower soutient la série Leadex V Gold avec des garanties de 5 ans.



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP