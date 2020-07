AMD Higherup confirme le lancement du processeur «Zen 3» d'ici 2020.



Le vice-président exécutif d'AMD pour l'informatique et les graphiques, Rick Bergman, dans un article de blog d'entreprise, a confirmé que les premiers processeurs du segment client basés sur la micro architecture nouvelle génération «Zen 3» seront lancés d'ici 2020.



«Alors, quelle est la prochaine étape pour AMD dans l'Espace PC ? Eh bien, je ne peux pas trop en partager, mais je peux dire que notre voyage en matière de hautes performances se poursuit avec notre premier processeur client "Zen 3" qui sera lancé plus tard cette année. Je terminerai en disant que vous n'avez pas vu le meilleur d'entre nous encore », écrit Bergman, dans un article de blog détaillant les efforts renouvelés d'AMD pour capturer les segments des ordinateurs de bureau grand public et commerciaux avec les nouvelles séries de processeurs Ryzen 4000G et Ryzen PRO 4000G lancées ce mardi.











Beaucoup semble reposer sur le succès des segments Ryzen 4000G et Ryzen PRO 4000G, à tel point que les nouveaux processeurs sont lancés exclusivement sur le canal OEM à haut volume et ne seront disponibles que par le biais de pré-constructions de goûts. de Lenovo, HP et Dell.



AMD, lors d'une récente réunion de presse, a révélé que le segment OEM était environ 5 fois plus grand que le segment du bricolage au détail, et que les puces de la série 4000G, avec leurs graphiques intégrés et leur nombre de cœurs de processeur allant jusqu'à 8, sont plus pertinentes pour -construit, du moins au début. La société a l'intention d'apporter ces puces au réseau de vente au détail de bricolage, bien qu'elle n'ait donné aucune date provisoire.



Après avoir lancé les processeurs mobiles Ryzen des séries 4000H et 4000U jusqu'à 1H-2020, et maintenant les puces de bureau de la série 4000G, la société espère faire une brèche avec les crêtes de vente au détail à venir telles que «Back to School», Black Friday/Cyber ​​Monday et Holiday. AMD avait précédemment révélé lors de sa réunion de presse Ryzen 3000XT que "Zen 3" arriverait cette année, et plus tôt ce mois-ci dans un tweet du PDG Dr Lisa Su.



