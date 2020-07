Creative lance le casque sans fil Aurvana Trio.



Creative Technology a annoncé aujourd'hui le lancement de Creative Aurvana Trio Wireless, le dernier ajout à sa série de casques Aurvana bien accueillie. Doté d'un nouveau design de tour de cou haut de gamme alimenté par le même système hybride à trois haut-parleurs haute définition que l'Aurvana Trio - seulement mieux, plus léger et sans fil. Conçu de manière complexe pour un confort tout au long de la journée, une excellente qualité audio et d'appel et une autonomie de batterie longue durée, l'Aurvana Trio Wireless est le compagnon audio idéal pour les amateurs d'audio exigeants et les auditeurs occasionnels en déplacement.















Offrez-vous un son exceptionnel



Avec le système hybride à trois pilotes, l'Aurvana Trio Wireless peut engloutir les auditeurs dans un son cristallin à tout moment, n'importe où. Il comprend deux haut-parleurs à armature équilibrée de précision pour des médiums et des aigus détaillés, et un haut-parleur en bio-cellulose pour des basses puissantes mais propres pour capturer chaque petit détail et insuffler une nouvelle vie à tout genre de musique.



Connecté via Bluetooth 5.0, via les codecs audio aptX Low Latency, aptX HD et AAC, les auditeurs ne peuvent s'attendre à rien d'autre qu'un son irréprochable qui fonctionne toute la journée sans pratiquement aucun décalage. C'est donc également un excellent compagnon pour les émetteurs de codec multi-audio basés sur USB comme le Creative BT-W3 récemment lancé, afin que les utilisateurs puissent profiter d'un son de haute qualité même si leurs appareils audio ne prennent pas correctement en charge l'audio Bluetooth natif.



Pour améliorer l'expérience audio, Aurvana Trio Wireless est activé avec Super X-Fi READY, une version préliminaire de la technologie de traitement primée Super X-Fi qui déverrouille l'holographie des écouteurs pour le contenu local et les fichiers musicaux stockés sur leurs téléphones mobiles - de sorte que les utilisateurs peuvent profiter d'un nouveau monde audio personnalisé à l'aide de l'application SXFI, qui sonne comme dans la vraie vie.



Pour profiter de Super X-Fi sur des plateformes de streaming telles que YouTube, Netflix ou Spotify, les utilisateurs doivent envisager le SXFI AIR ou le SXFI TRIO.



Conçu pour le confort et le travail-apprentissage-jeu à domicile



Le tour de cou en silicone souple et léger d'Aurvana Trio Wireless offre portabilité et commodité aux utilisateurs toujours en mouvement. Il est conçu de manière ergonomique pour s'adapter confortablement autour du cou sans alourdir les épaules, afin que les utilisateurs puissent les garder toute la journée. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, les écouteurs peuvent simplement être assemblés magnétiquement pour un mélange parfait avec les tenues des utilisateurs.



L'Aurvana Trio Wireless est équipé d'un micro intégré doté de la technologie Qualcomm cVc 8.0 qui facilite une meilleure prise de voix pendant les appels téléphoniques, afin que les utilisateurs puissent profiter d'un son cristallin lorsqu'ils dirigent une conférence téléphonique au travail ou rencontrent des amis en vidéo appels. C'est donc un excellent compagnon pour travailler-apprendre-jouer depuis chez soi.



Un autre point fort est la connectivité multipoint, qui permet aux utilisateurs de coupler l'Aurvana Trio Wireless à deux appareils en même temps - idéal pour les arnaqueurs urbains basculant entre leurs téléphones et leurs ordinateurs portables.



Le dernier mais non le moindre est sa durée de vie exceptionnelle de la batterie - l'Aurvana Trio Wireless dure jusqu'à 20 heures avec une seule charge, ce qui permet au son de fonctionner toute la journée sans manquer un seul battement.



Prix et disponibilité



Aurvana Trio Wireless est au prix de 149 Dollars sur le site de CREATIVE.



TECHPOWERUP