LG annonce le moniteur de jeu UltraGear 27GN950 4K UHD.



LG Electronics (LG) donne un nouveau sens au jeu immersif avec son nouvel UltraGear (modèle 27GN950), le premier moniteur de jeu gris à gris (GTG) 4K IPS 1 milliseconde au monde. Récipiendaire du CES Innovation Award 2020 et du Red Dot Design Award, le modèle 27 pouces est à la hauteur du nom d'UltraGear et de sa réputation d'excellence en matière de jeu.



Il est un digne successeur du premier moniteur de jeu IPS GTG 1 ms de la marque (modèle 27GL850) présenté en dernier. an. Dotés d'écrans IPS avancés, les moniteurs LG UltraGear atteignent une vitesse époustouflante sans compromettre la qualité d'image, contribuant à ce que la marque soit nommée le meilleur moniteur conçu pour les jeux aux États-Unis.







Le nouveau moniteur UltraGear s'appuie sur les couleurs rapides et précises de son prédécesseur pour offrir une résolution 4K pour un impact de jeu maximal. Une combinaison de vitesse, de haute résolution et de couverture de 98% de l'espace colorimétrique DCI-P3 donne aux joueurs une sensation d'immersion totale. Et grâce à la technologie VESA Display Stream Compression (DSC), le 27GN950 peut fournir des images 4K UHD pratiquement sans perte en couleur 10 bits avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz via un seul câble DisplayPort.







Le moniteur unique de LG prend en charge l'étalonnage matériel, ce qui permet à l'écran Nano IPS exclusif de la société d'offrir la reproduction des couleurs la plus précise possible. Et avec la certification VESA DisplayHDR 600, l'UltraGear 27GN950 garantit un certain niveau de qualité sous la forme d'une précision des couleurs exceptionnelle, d'un contraste dynamique, d'une luminance élevée et d'une large gamme de couleurs.



La compatibilité NVIDIA G-SYNC et la prise en charge du HDR garantissent une qualité d'image améliorée avec une déchirure d'écran réduite et un saccade minimisé qui fonctionne de manière transparente avec VESA DSC pour une expérience de jeu incroyablement réaliste et exaltante.



"Nous sommes ravis d'apporter la prise en charge compatible NVIDIA G-SYNC au modèle UltraGear le plus avancé de LG à ce jour", a déclaré Kaustubh Sanghani, vice-président et directeur général de GeForce OEM chez NVIDIA. "Les joueurs seront époustouflés par la réactivité et les visuels réalistes lorsqu'ils joueront aux derniers jeux PC dotés d'un lancer de rayons en temps réel alimenté par la technologie GeForce."



Le nouvel UltraGear de LG est la solution tout-en-un idéale pour ceux qui diffusent en direct leurs sessions de jeu grâce à son grand écran de résolution 4K. L'affichage aux proportions généreuses peut également être un grand avantage pour les professionnels de la création lors de l'édition de fichiers haute résolution ou de l'accès simultané à plusieurs applications. De plus, la prise en charge de la profondeur de couleur 10 bits et de l'étalonnage matériel donne au moniteur le niveau de précision des couleurs nécessaire pour un travail de production vidéo de niveau professionnel.



«Notre dernier moniteur de jeu offre les performances inégalées que les consommateurs attendent de LG UltraGear», a déclaré Jang Ik-hwan, vice-président senior et chef de l'unité commerciale informatique de LG Electronics Business Solutions Company. "Les moniteurs UltraGear continueront de repousser les limites de la technologie des moniteurs, tirant parti de notre technologie d'affichage IPS 1 ms GTG avancée pour amener le jeu à des niveaux encore plus élevés."



Le 27GN950 sera le premier moniteur LG UltraGear à arborer le nouvel emblème «ailes» conçu spécifiquement pour la victoire dans le jeu. Les fans peuvent s'attendre à voir le nouveau LG UltraGear démarrer aujourd'hui sur les marchés clés d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Asie et d'autres régions. Vérifiez les détaillants locaux pour le prix et la date exacte de disponibilité.







Spécifications clés :



- Type d'affichage : Nano IPS,

- Taille de l'écran : 27 pouces,

- Résolution : 4K UHD (3840 x 2160),

- Luminosité : 400 nits (typique),

- Gamme de couleurs : DCI-P3 98 pour cent,

- Bit de couleur : 1.07B,

- Taux de rafraîchissement : 144Hz,

- Temps de réponse : 1 ms GTG,

- HDR : VESA DisplayHDR 600,

- Synchronisation adaptative : compatible NVIDIA G-SYNC,

- Support : réglable en hauteur/pivot/inclinaison,

- Connectivité : HDMI x 2/DP x 1/USB 3.0/H/P out (Maxx Audio).



Pas de date pour le moment.



Le prix devrait se situer au alentour des 899 euros.



