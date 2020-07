Les processeurs AMD Ryzen 4000 avec AMD Radeon Graphics offrent des performances révolutionnaires pour les PC du quotidien et de l’entreprise

AMD (NASDAQ : AMD) annonce les premiers processeurs x86 au monde à bénéficier du procédé de fabrication avancé en 7nm avec circuit graphique intégré se destinant aux marchés grand public et professionnels. La gamme de processeurs AMD Ryzen™ 4000 Series avec Radeon™ Graphics ainsi que les nouveaux processeurs Athlon™ 3000 Series avec Radeon™ Graphics profitent de l’architecture la plus avancée du marché et des meilleures performances graphiques pour un processeur de bureau.

La nouvelle gamme AMD Ryzen™ 4000 G-Series offre un bond de performance générationnel assez impressionant, accompagné d’une grande efficacité énergétique que ce soit pour les utilisateurs, les joueurs, les streamers ou les créateurs de contenu. Conçus pour les PC de bureau d’aujourd’hui, les processeurs AMD Ryzen 4000 avec technologies PRO réunissent solutions de classe entreprise, technologies avancées et fonctionnalités de sécurité opérant sur plusieurs niveaux. Les processeurs de la gamme Ryzen 4000 bénéficient du procédé de fabrication à la pointe de la technologie en 7nm et de l’architecture de cœurs « Zen 2 », laquelle propose des expériences incroyables en plus de son haut niveau d’efficacité énergétique, le tout sur l’excellente plateforme AMD avec socket AM4.

« AMD repousse sans arrêt les limites qu’il s’agisse de performance de calcul ou de performance graphique grâce à des expériences PC ébouriffantes pour tous nos clients : utilisateurs grand public, joueurs, streamers et professionnels »

« Nous sommes enthousiastes de lancer aujourd’hui, et avec nos partenaires de longue date, les processeurs AMD Ryzen 4000. Il s’agit des meilleurs processeurs avec solution graphique intégrée, qu’il soit question de travailler ou de jouer. »

Processeurs AMD Ryzen 4000 G-Series avec AMD Radeon Graphics

Offrant réactivité et visuels saisissants grâce au circuit Radeon inclus, les processeurs AMD de la gamme Ryzen 4000-G prennent place au cœur de systèmes préassemblés et offrent des niveaux de performance plus que satisfaisants sans requérir à une carte graphique additionnelle. Qui plus est, la gamme AMD Athlon™ 3000 G-Series propose réactivité, performances et fonctionnalités au goût du jour pour des PC entrée de gamme. Ces derniers bénéficient donc de l’architecture « Zen » normalement issue des processeurs AMD Ryzen plus élaborés, tout en embarquant un circuit graphique Radeon.

Le processeur AMD Ryzen™ 4700G propose :

Processeurs AMD Ryzen 4000 avec technologies PRO

Conçus pour les environnements de productivité de tous les jours, les processeurs AMD Ryzen PRO 4000 Series et les processeurs Athlon PRO 3000 Series participent à définir un nouveau standard en matière de PC à destination de l’entreprise. Ils proposent des performances avancées, des fonctionnalités de sécurité actuelles sur plusieurs niveaux tout en sachant s’intégrer aux environnements de travail distants. Avec des fonctionnalités de sécurité comme AMD Memory Guard et AMD Secure Processor, aux côtés des fonctions de gestion, les professionnels savent que les systèmes AMD sont faciles à administrer à l’échelle d’une entreprise tout en ayant la sérénité prodiguée par des fonctions de sécurité robustes.

La gamme AMD Ryzen PRO 4000 Series offre :

Citations des partenaires

« Nos clients, les utilisateurs finaux ou les grands comptes, attendent des PC qui offrent le meilleur en termes de rapport performance/prix »

indique Mika Nash, chief technologist head of Customer Experience et Portfolio Strategy pour HP inc.

« HP propose une gamme AMD complète qui se distingue par une puissance de calcul exceptionnelle couplée au meilleur du graphique intégré que ce soit pour les PC ou les machines gaming. A cela s’ajoute : la flexibilité des fonctionnalités et un niveau de sécurité de classe entreprise pour les PC dédiés aux environnements professionnels. Ainsi les utilisateurs professionnels restent productifs partout. »

« Chez Lenovo™, nous prenons en considération les retours clients y compris là où les améliorations sont possibles pour explorer de nouvelles opportunités visant à transformer l’expérience PC » a pu dire Dilip Bhatia, Chief Customer Expérience Officer Lenovo. « Nos gammes IdeaCentre™ et ThinkCentre™ s’adressent à nos clients grand public et professionnels. Ceux-ci ont su identifier de longue date leur potentiel en matière de performances, de capacités de stockage et de solutions graphiques pour répondre à leurs besoins de travail, depuis la maison ou le bureau, tout en préservant ce look unique. Avec la rapidité des nouveaux processeurs AMD Ryzen, nos designs uniques et plus compacts se déclinent selon plusieurs formats pour proposer des expériences qui ne sacrifient rien au style. Le nouveau Lenovo IdeaCentre 5 avec un design légèrement texturé profite du processeur AMD Ryzen 4700G avec Radeon Graphics pour une productivité multitâches sans faille et un divertissement à domicile qui sait rester discret. Profitant des processeurs Ryzen PRO 4000 Series avec Radeon Graphics, les PC Lenovo ThinkCentre M75t, M75s et M75q seront mis à jour plus tard à l’automne. Les nouveaux PC bénéficieront de différents formats avec des fonctions de sécurité et de gestion pour des déploiements IT simplifiés. »

Disponibilité

Les processeurs Ryzen 4000 G-Series sont attendus pour une disponibilité dans les systèmes des partenaires OEM et notamment Lenovo et HP dès le troisième trimestre 2020. Les processeurs Ryzen PRO 4000 seront disponibles auprès des intégrateurs système au lancement ce 21 juillet, et sont attendus dans les PC de nos partenaires OEM plus tard dans le courant de l’automne. La gamme Ryzen 4000 G-Series, les Athlon 3000 G-Series ainsi que les Ryzen PRO 4000 Series et Athlon PRO 3000 Series sont disponibles exclusivement auprès des intégrateurs système et partenaires OEM.