ASUS nous propose un nouveau clavier Gamers : Le ROG Falchion Wireless.



ASUS a dévoilé aujourd'hui le ROG Falchion, un clavier de jeu mécanique sans fil qui s'intègre dans le nouveau facteur de forme «65%» qui est plus petit que TKL. Le clavier offre 68 touches, avec des macros et des touches de fonction compensant le déficit par rapport à la plupart des claviers TKL ou standard 104. Il existe en variantes basées sur le commutateur utilisé et ASUS propose des commutateurs Cherry MX, avec des touches éclairées RVB et une personnalisation des couleurs par touche.











Le ROG Falchion fournit également ce qu'ASUS appelle un «panneau tactile interactif», qui est essentiellement une bande capacitive qui peut être utilisée comme une bascule de volume ou un défilement. Ses références sans fil incluent une RF de 2,4 GHz «de qualité gaming» avec un temps de réponse de 1 ms et jusqu'à 400 heures d'autonomie (avec éclairage RVB éteint), sur une charge complète. ASUS comprend un étui rigide avec le clavier pour vous aider à le transporter.



La société n'a pas révélé de prix.



