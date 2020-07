Mad Catz annonce la disponibilité du R.A.T. Souris gaming PRO X3 Suprême.



Mad Catz a annoncé l'expédition du R.A.T. PRO X3 Supreme, une souris de jeu en édition limitée conçue pour célébrer l'année actuelle du rat.



Un ajout étonnant à la collection de tout passionné, aucune dépense n'a été épargnée pour fournir une pièce de matériel de jeu vraiment unique conçue pour avoir une apparence, une sensation et des performances de haut niveau. Présenté dans un emballage de collection spécialement créé, le déballage du R.A.T. PRO X3 Supreme est une expérience en soi, abritant une gamme de composants interchangeables, un étui de voyage de haute qualité et bien sûr la souris elle-même, façonnée dans un jeu de couleurs noir et or mat unique qui est non seulement à couper le souffle à regarder, mais conçu avec une sensation hautement tactile, idéal pour ceux qui apprécient une touche de luxe de leur matériel de jeu !







Le rat. Le PRO X3 Supreme est construit sur un alliage de magnésium de précision Exoframe, conçu de manière experte pour offrir une expérience remarquablement légère tout en restant suffisamment solide pour résister aux batailles de jeu les plus intenses.







Véritable roi de la personnalisation, le R.A.T. PRO X3 Supreme est livré avec un choix de repose-poignets remplaçables, de roulettes de défilement, de repose-doigt et de repose-pouces, offrant au joueur un choix vertigineux de 108 configurations physiques différentes, plus que suffisant pour les joueurs les plus exigeants !







Doté du capteur optique haut de gamme Pixart PMW 3389 PRO, le R.A.T. PRO X3 Supreme est un moteur très performant, capable d'atteindre jusqu'à 16000 DPI avec des vitesses de déplacement allant jusqu'à 400 pouces par seconde et 50G d'accélération. Avec un temps de réponse extraordinaire de seulement 0,3 ms, le R.A.T. PRO X3 Supreme dispose de quatre paramètres DPI différents qui peuvent être activés en appuyant sur un bouton, changeant de vitesse à la volée pour faire face à n'importe quel genre de jeu.







Le rat. PRO X3 Supreme propose une multitude de fonctionnalités conçues pour permettre aux joueurs de mettre à niveau leurs compétences :



- Repose-poignets : que votre poignée soit la paume, la griffe ou le bout du doigt, le R.A.T. Le PRO X3 Supreme est livré avec trois repose-mains interchangeables, s'adaptant rapidement à toutes les tailles et formes de mains.

- Repose-pouce : Deux ensembles de repose-pouces sont fournis dans un pack, conçus pour offrir un soutien et réduire la fatigue.

- Molette de défilement analogique : le R.A.T. PRO X3 Supreme dispose d'une molette de défilement révolutionnaire. Premier à utiliser la technologie optique et la capacité d'axe analogique, il offre une méthode de contrôle entièrement nouvelle pour les jeux sur PC. Reconfigurez les commandes sur la molette de défilement permettant aux joueurs de conduire leur voiture, de piloter leur avion, de recharger leur arme et bien plus encore.

- Personnalisation de la molette de défilement : en plus de la technologie de la molette de défilement optique, R.A.T. PRO X3 Supreme permet aux joueurs d'ajuster la résistance et même de remplacer la molette de défilement elle-même, en échangeant la texture et la sensation pour offrir un confort optimal.

- Pinkie Rests : Deux choix de tailles et de matériaux sont disponibles dans le pack, offrant un soutien et un confort indispensables aux petits joueurs!

- Objectif de précision : augmentez ou diminuez la vitesse du capteur ou du curseur en appuyant sur un seul bouton, idéal pour les modes snipper et pour réussir la photo parfaite!

- Éclairage Chameleon RGB : imprégnez votre environnement de jeu d'une lumière fascinante. Personnalisez votre environnement d'éclairage, choisissez parmi des millions de couleurs et appliquez même des motifs tels que la respiration et le pouls si l'éclairage statique n'est pas votre truc!

- Profils de jeu multiples : Idéal pour les tournois, la mémoire intégrée permet aux joueurs de sauvegarder le mappage de boutons et les paramètres préférés pour jusqu'à 10 jeux individuels, en rappelant leur profil préféré en appuyant sur un bouton.

- Technologie Pro Slide : R.A.T. PRO X3 Supreme comprend deux jeux de pieds interchangeables, choisissant entre des revêtements en céramique ou en téflon pour différents niveaux de friction.



Le Mad Catz R.A.T. PRO X3 Supreme commence maintenant à être commercialisé dans le monde entier.



TECHPOWERUP