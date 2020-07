MSI lance la carte graphique Radeon RX 5600 XT Gaming M (X).



MSI a trouvé des moyens de réduire les prix de sa série Radeon RX 5600 XT Gaming X et a matérialisé ces économies sur un nouveau produit. Le RX 5600 XT Gaming M (X) se considère comme une variante moins chère de la carte, avec une mémoire GDDR6 de 14 Gbps et utilisant un refroidisseur qui ressemble plus à la série Armor que nous connaissons des modèles RX 580.



















La nouvelle carte graphique dispose toujours d'une solution de refroidissement à double ventilateur, de deux connecteurs d'alimentation à 8 broches, et les E/S sont assurées par 3x DisplayPort et 1x HDMI. Le Gaming M présente des horloges légèrement inférieures à celles de la série Gaming ou Gaming X: 1130 MHz de base, 1375 MHz Game et 1560 MHz Boost horloges est la vitesse de défilement du transistor citée. L'emballage comporte toujours le X stylisé rouge utilisé sur la série Gaming X de MSI, ce qui peut causer une certaine confusion lorsqu'il s'agit de magasiner.



Pas de date ni de prix pour le moment.



VIDEOCARDZ