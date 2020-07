Kingston ajoute des capacités de 128 Go aux clés USB cryptées.



Kingston Digital, la filiale de mémoire flash de Kingston Technology Company, Inc., un leader mondial des produits de mémoire et des solutions technologiques, a annoncé aujourd'hui l'ajout d'options de capacité de 128 Go à trois de ses clés USB chiffrées. Les disques font partie d'une gamme complète de solutions cryptées pour répondre aux besoins des clients de tous niveaux.







Les consommateurs et les organisations sont devenus plus conscients des besoins en matière de confidentialité et de protection des données en raison de réglementations telles que le RGPD et le CCPA. Des options supplémentaires de sécurité des données sont devenues une nécessité à mesure que le travail à domicile augmente.



La simple inclusion de clés USB cryptées dans un flux de travail quotidien est une étape simple pour garantir la sécurité des données. Qu'il s'agisse d'informations personnelles, professionnelles ou clients, trouver le bon lecteur crypté peut faire toute la différence entre la tranquillité d'esprit et le souci de la perte de données.







DataTraveler Locker + G3 (DTLPG3) sécurise les données personnelles avec un cryptage matériel et une protection par mot de passe pour une double couche de sécurité des données. DTLPG3 propose une sauvegarde dans le cloud en option permettant aux utilisateurs de sauvegarder automatiquement les données de leur clé USB sur Google Drive, OneDrive (Microsoft), Amazon Cloud Drive, Dropbox ou Box. Cette fonctionnalité offre une tranquillité d'esprit supplémentaire car les utilisateurs peuvent accéder aux données si le lecteur n'est pas présent.







DataTraveler Locker + G3 est facile à installer et à utiliser, sans installation d'application requise; tous les logiciels et la sécurité nécessaires sont intégrés. Le lecteur fonctionne sur les systèmes d'exploitation Windows et Mac afin que les utilisateurs puissent accéder aux fichiers à partir de plusieurs appareils, sans installer de programme sur chaque ordinateur utilisé.







Le lecteur flash USB DataTraveler Vault Privacy 3.0 (DTVP 3.0) de Kingston offre une sécurité de niveau professionnel abordable avec un cryptage matériel AES 256 bits en mode XTS. Il dispose également d'un mode d'accès en lecture seule pour éviter les risques potentiels de logiciels malveillants.



DTVP 3.0 permet aux organisations de personnaliser les disques pour répondre aux exigences informatiques internes de l'entreprise. Le co-logo, la numérotation de série, le nombre de tentatives de saisie de mot de passe, la longueur minimale du mot de passe et les identifiants de produit personnalisés pour l'intégration avec le logiciel standard de gestion des terminaux (liste blanche) sont tous disponibles via la personnalisation.







«La sécurité des données portables devient de plus en plus importante avec l'augmentation du nombre de personnes travaillant à domicile. Kingston est heureuse de continuer à élargir sa gamme de solutions USB cryptées pour aider les utilisateurs à prendre le contrôle de leurs besoins en matière de sécurité», a déclaré Oscar Escayola, directeur commercial flash, Kingston EMEA. «Dans notre gamme complète de disques cryptés, nous offrons des niveaux élevés de cryptage, des performances USB 3.0 rapides et après 10 tentatives d'intrusion, les disques se verrouillent afin que les utilisateurs puissent être assurés que leurs données sont en sécurité.»



Disponible le 27 Juillet 2020, DataTraveler 4000G2 (DT4000G2DM) est certifié FIPS 140-2 niveau 3 avec cryptage AES-XTS 256 bits. Le co-logo, la numérotation de série, le nombre de tentatives de saisie de mot de passe, la longueur minimale du mot de passe et les identifiants de produit personnalisés pour l'intégration avec le logiciel standard de gestion des terminaux (liste blanche) sont tous disponibles via la personnalisation.



Les administrateurs informatiques peuvent éventuellement gérer de manière centralisée ce disque pour répondre aux exigences de conformité et fournir un niveau de support supérieur à l'aide de SafeConsole. L'activation est un processus simple et permet aux professionnels de l'informatique de configurer à distance les mots de passe et les politiques des appareils, d'activer l'audit de conformité et plus encore. Ces outils puissants simplifient l'intégration, le fonctionnement et la gestion des variateurs, même dans les sites distants.



DTLPG3 est disponible dans des capacités de 8 Go à 128 Go. Alors que DTVP 3.0 et DT4000G2DM sont disponibles dans des capacités de 4 Go à 128 Go. Tous sont couverts par une garantie de cinq ans avec une assistance technique gratuite.



TECHPOWERUP