In Win lance les ventilateurs de boîtier Saturn ASN120 avec des cadres fins, translucides et lumineux.



In Win a lancé aujourd'hui sa gamme de ventilateurs de boîtier Saturn avec le Saturn ASN120, un ventilateur de boîtier de 25 mm d'épaisseur de 120 mm qui se caractérise par un cadre de ventilateur fin, translucide et lumineux. Bien que le cadre ne dispose pas de ses propres LED, les rainures réfractives le long de son alésage diffusent la lumière des huit LED ARGB lumineuses situées dans le moyeu du ventilateur. Le Saturn ASN120 est livré dans des packs unitaires et 3 pièces. Le pack de 3 pièces comprend un module contrôleur ARGB.















En ce qui concerne les statistiques vitales, l'In Win Saturn ASN120 prend en PWM 4 broches pour sa fonction principale et ARGB à 3 broches pour l'éclairage ; rotation entre 500 et 1800 tr/min, avec un débit d'air maximal de 77,17 CFM et une pression statique maximale de 3,12 mm H₂O. Sa puissance sonore maximale évaluée par son fabricant est de 35 dBA. Le cadre du ventilateur est doté de supports caoutchoutés qui amortissent les vibrations. In Win prévoit de lancer le plus grand frère de ce ventilateur, le 140 mm Saturn ASN140, plus tard cette année. La société n'a pas révélé de prix.



Pas de date ni de prix pour le moment.



