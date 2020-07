BenQ lance le moniteur professionnel SW321C 32 pouces.



BenQ, un leader mondial des appareils numériques de style de vie, perpétue son héritage d'excellence dans les moniteurs de montage photo et vidéo avec le lancement de SW321C. L'écran 4K UHD de 32 po permet aux professionnels de créer un meilleur travail, plus rapidement. L'uniformité de l'écran calibrée par des experts, la prise en charge HDR10 et le nouveau Paper Color Sync pour des aperçus d'impression précis en couleur font du SW321C le meilleur moniteur 4K pour l'édition de photos et de vidéos.







Conçu pour les photographes, le SW321C est doté de la nouvelle synchronisation des couleurs du papier de BenQ, qui permet la correspondance des couleurs écran à photo pour une épreuve écran avant impression. En faisant correspondre l'image sur l'écran à votre profil de papier, SW321C permet des résultats précis tout en facilitant le flux de travail.



Le nouveau moniteur intègre également la mise à jour de la technologie Uniformity pour assurer la cohérence de l'affichage de bord à bord. Il convient également de noter que le panneau innovant est spécialement conçu pour réduire la réflexion et l'éblouissement à des niveaux minimaux absolus.







«L'écran calibré par matériel SW321C de BenQ est la nouvelle référence en matière d'écrans aux couleurs précises pour les photographes et vidéastes», déclare Art Suwansang, photographe de renom. "Avec le mode Paper Color Sync pour émuler l'impression, ainsi que le nouveau panneau avec Uniformity Version 2 et le revêtement mat innovant, cet écran établit la norme des affichages précis aux couleurs pour les photographes et les vidéastes."







Les fans confirmés de la technologie AQcolor exclusive de BenQ apprécieront les performances couleur standard de l'industrie dans ce modèle phare. SW321C couvre 99% Adobe RVB, 95% DCI-P3/Display P3 et 100% des espaces colorimétriques sRGB. La profondeur de couleur de 10 bits et la table de recherche 3D de 16 bits produisent des couleurs immaculées avec une précision Delta E≤2. Pour plus de confiance, chaque SW321C est livré avec son rapport d'étalonnage des couleurs d'usine unique et les certifications de CalMAN et Pantone.







La fonction GamutDuo du SW321C affiche la même image, côte à côte, dans différents espaces colorimétriques, tels que Adobe RVB et sRVB. Le mode noir et blanc permet de prévisualiser les effets de film avant de régler les images. Tous ces modes de couleur peuvent être instantanément commutés via le Hotkey Puck G2 de BenQ pour améliorer l'efficacité.



Généreusement équipé pour prendre en charge la vidéo également, le SW321C prend en charge nativement les formats vidéo non compressés 4: 4: 4 ou 4: 2: 2 et 4: 2: 0 chroma 10 bits ainsi que les capacités HDR10 et HLG pour une qualité vidéo vivante et réaliste.



BenQ sait que les détails comptent. SW321C est équipé pour réussir avec la connectivité USB-C pour l'audio/données/vidéo et l'alimentation électrique. Le support est réglable en hauteur/inclinaison et l'écran comprend un capot d'ombrage professionnel. Il existe même un rouleau conçu sur mesure pour préserver le panneau antireflet/antireflet.



TECHPOWERUP