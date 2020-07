MSI annonce les 14 ordinateurs portables modernes Bluestone Creator.



Les ordinateurs portables de la série Modern de premier plan de MSI, conçus pour les créateurs et les modernistes, sort maintenant son dernier produit étonnant, le nouveau Modern 14 léger mais puissant avec des combinaisons de couleurs contemporaines et vivantes uniques.



Comme son nom l'indique, il porte la série moderne voguish à un nouveau niveau, avec un design plus audacieux, des sélections de châssis Onyx Black et Bluestone. Propulsé par les derniers processeurs Intel Core i7 de 10e génération et les graphiques NVIDIA GeForce MX350. Il est également disponible avec le dernier processeur mobile AMD Ryzen série 4000, qui est le meilleur pour cultiver votre esprit créatif et créer des moments merveilleux qui s'épanouissent dans la vie quotidienne.







Modern 14 Bluestone peut être le meilleur accessoire pour les créateurs de tendances pour s'intégrer dans votre style de vie élégant et animé. Comme la couleur l'indique, le bleu symbolise une liberté illimitée, une créativité infinie et une fiabilité. Il vous permet de sortir visuellement de la foule, de sortir des sentiers battus et d'exprimer votre imagination.



Ceux qui sont en faveur du bleu sont surtout ceux qui ont des idées et qui recherchent la perfection. Le Bluestone vif peut donner du pouvoir aux gens et évoquer une émotion plus vive, tandis que la version Onyx Black offre un look plus net et plus confiant. Maintenant, colorez votre style et montrez votre diversité.







Le travail et le divertissement deviennent plus flexibles et se mélangent à notre temps personnel, MSI comprend à quel point la vie moderne peut être occupée. L'élégant a besoin d'un appareil polyvalent qui peut s'intégrer parfaitement à son style de vie quotidien. En plus de son design chic, MSI Modern 14 est également un mélange parfait d'élégance et de performance et offre un flux de travail plus fluide pour vous faire gagner un temps précieux.



Alimenté par le tout nouveau processeur Intel i7 de 10e génération, le Modern 14 offre des performances de calcul CPU jusqu'à 10% supérieures à celles des processeurs précédents, en particulier lors du traitement multithread. Par exemple, l'importation de photos brutes dans Lightroom peut être améliorée jusqu'à 18% avec Modern 14.



Modern 14 est également disponible dans une autre version pilotée par AMD Ryzen 4000 Series, les processeurs mobiles offrent le plus de cœurs disponibles pour les ordinateurs portables ultra-fins, avec des performances pour une meilleure efficacité.







Équipé de cartes graphiques jusqu'à NVIDIA GeForce MX350, Modern 14 peut certainement accélérer votre efficacité au travail. Désormais, vous pouvez vous attendre à des performances jusqu'à 2,5 fois plus rapides que les graphiques les plus récents et les mieux intégrés pour une retouche photo, une édition vidéo et un divertissement plus rapides.



Le Modern 14 répond à vos divers besoins de portabilité avec seulement 1,3 kg de poids. L'autonomie de 10 heures offre une utilisation en déplacement sans interruption. Il est livré avec un nouvel adaptateur compact qui est 38% plus léger et 19% plus petit que les adaptateurs moyens pour une portabilité ultime.



Modern 14 est développé dans le cadre d'une conception ergonomique précise et conviviale, y compris le clavier surélevé à 5 degrés pour une expérience de frappe et une qualité audio optimales. Le panneau de 14 pouces est livré avec un sRGB 100% en option avec un cadre minimum et un basculement à 180 degrés pour partager l'écran afin de partager rapidement vos idées étonnantes. Le MSI Modern 14 dispose également de la fonction de partage de son Nahimic, qui vous permet de partager l'audio via 2 écouteurs Bluetooth simultanément.



Voici la fiche technique :







Le MSI Modern 14 aide les utilisateurs à rester organisés, à effectuer plusieurs tâches tout en faisant preuve de créativité et à capturer des idées sans effort, permettant aux utilisateurs de passer du temps sur ce qui compte le plus pour eux. Saisissez maintenant vos moments merveilleux et osez rêver en grand en montrant votre vraie couleur avec Modern 14.



TECHPOWERUP