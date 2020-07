OWC annonce la mise à jour de l'adaptateur Ethernet 10 Gigabit Thunderbolt 3.



OWC, une société leader dans le domaine de la technologie Mac et PC zéro émission et l'un des fournisseurs les plus respectés au monde de mémoires, de disques externes, de SSD, de solutions d'accueil Mac et PC et de kits de mise à niveau des performances, a annoncé aujourd'hui la disponibilité de l'adaptateur Ethernet Thunderbolt 3 10G avec -vitesse mondiale supérieure à 900 Mo/s pour que vous puissiez transférer un fichier de 50 Go en moins d'une minute, effectuer des montages vidéo et des sessions de jeu en direct.







La connexion de l'adaptateur Ethernet OWC Thunderbolt 3 10G à votre Mac ou PC équipé de Thunderbolt 3 ajoute des transferts de fichiers à la vitesse de distorsion à votre flux de travail. Vous pouvez désormais accéder aux réseaux Ethernet 10GBASE-T 10Gb ou aux périphériques NAS (Network Attached Storage) pour transférer des fichiers multimédias volumineux à une vitesse réelle de plus de 900 Mo/s.



Tout en améliorant l'efficacité des projets et la collaboration entre les groupes de travail grâce à la connexion réseau la plus rapide disponible, l'adaptateur OWC est également rétrocompatible avec d'autres normes Ethernet, notamment 5GBASE-T, 2.5GBASE-T, 1000BASE-T et 100BASE-Tx.











Collaboration d'édition sans goulot d'étranglement



Améliorant l'efficacité des projets et la collaboration entre les groupes de travail, l'adaptateur Ethernet Thunderbolt 3 10G maintient les équipes alignées et les budgets de projet sous contrôle car il donne à plusieurs postes de travail la capacité de données maximale pour le partage et l'édition de contenu créatif nécessitant de gros volumes de données comme la vidéo, l'animation et les graphiques. L'édition peut avoir lieu directement à partir de fichiers sur un périphérique de stockage RAID partagé sans les inefficacités liées au téléchargement de fichiers sur des postes de travail individuels.



Optimise les réseaux des petits bureaux ou des bureaux à domicile



Sans avoir à supporter les frais supplémentaires d'un réseau Ethernet complet de 10 Gbits tout en conservant des performances optimales, les professionnels de la création des PME ou des bureaux à domicile se connectent à un routeur ou un commutateur équipé de 2,5 à 5 Gbits/s.



Malheureusement, ces pros sont souvent limités à la vitesse Gigabit Ethernet (1 Gb/s) par leur ordinateur. En ajoutant simplement l'adaptateur Ethernet OWC Thunderbolt 3 10G à leur machine, les photographes, vidéastes, musiciens et autres professionnels de la création peuvent désormais profiter d'une plus grande fiabilité, stabilité et sécurité du signal avec une vitesse jusqu'à 5 fois plus rapide sur les réseaux 2,5-5 Gb/s et Vitesse jusqu'à 10 fois plus rapide sur les réseaux Ethernet 1 Gb/s.



Augmente considérablement les performances et le retour sur investissement des réseaux existants



Avec une combinaison idéale de prix abordable et de performances, la plupart des réseaux locaux câblés installés au cours des deux dernières décennies utilisent des câbles en cuivre Cat5e ou Cat 6. Ces configurations sont limitées à une vitesse maximale de 1 Gb/s. Avec la technologie intégrée 2,5GBASE-T et 5GBASE-T (anciennement NBASE-T), l'adaptateur Ethernet OWC Thunderbolt 3 10G peut fournir une vitesse jusqu'à 5 Gb/s sur le câblage existant pour une augmentation des performances jusqu'à 500% et une infrastructure maximale ROI.



Pro Audio Vidéo AVB Ready



Les données sensibles au temps telles que les flux multimédias audio et vidéo nécessitent un équipement prêt pour le pontage audio-vidéo (IEEE 802.1Qav, AVB). Pas de soucis… l'adaptateur Ethernet OWC Thunderbolt 3 10G peut diffuser de gros volumes de données de haute qualité en temps réel vers plusieurs destinations avec une très faible latence sur le câble réseau existant.



Accédez à votre ordinateur professionnel et personnel à tout moment et en tout lieu



La prise en charge de Wake-on-LAN peut facilement réveiller un ordinateur Windows ou Mac en veille prolongée pour la gestion du système à distance, l'utilisation de programmes et l'accès aux fichiers stockés. Au lieu d'avoir un système «toujours allumé» qui gaspille de l'énergie et votre argent durement gagné, vous pouvez garder un ordinateur de travail ou à la maison dans un état de disponibilité de faible consommation qui est accessible à tout moment, n'importe où.



Points forts



- Fulgurante : vitesse de transfert testée dans le monde réel de plus de 900 Mo/s pour les transferts de fichiers volumineux, le montage vidéo et les sessions de jeu en direct,

- Compatible : à utiliser avec n'importe quel ordinateur Mac ou Windows équipé de Thunderbolt 3,

- Capable : Distance de câble jusqu'à 100 mètres avec Cat6a pour 10G, Cat6 pour 5G et Cat5e pour 2,5G,

- Intelligent : prend en charge la négociation automatique pour les normes Ethernet Base-T 10 Gb/s, 5 Gb/s, 2,5 Gb/s, 1 Gb/s et 100 Mb/s,

- Accessible : Wake-on-LAN prêt pour l'accès à distance de l'ordinateur personnel ou professionnel,

- Prêt pour AVB : parfait pour une utilisation dans les applications audio et vidéo professionnelles où la synchronisation des flux de données est essentielle,

- Rentable : la technologie 2.5GBASE-T et 5GBASE-T (anciennement NBASE-T) offre des performances jusqu'à 500% plus rapides, par rapport au câblage existant,

- Cool : le boîtier du radiateur ventilé en aluminium maximise le flux d'air dissipant la chaleur,

- Installation facile : connectez le câble Thunderbolt 3 inclus et connectez-vous à votre réseau,

- Couvert : Garantie limitée OWC d'un an.



Disponibilité



L'adaptateur Ethernet Thunderbolt 3 10G est maintenant disponible chez MacSales pour 149 Dollars.



