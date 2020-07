EVGA nous propose un nouveau logiciel : EVGA Precision for Game Bar.



EVGA Precision for Game Bar est ici. Ce widget pour la Xbox Game Bar sur les appareils Windows 10 vous donne un accès instantané à la surveillance et à l'overclocking, intégré directement dans la Game Bar.







Vous voulez overclocker sans même quitter votre jeu? Appuyez simplement sur la touche de logo Windows + G pour ouvrir la barre de jeu sur votre jeu, votre application ou même votre bureau.







EVGA Precision for Game Bar inclut la prise en charge du contrôle d'horloge du GPU, du contrôle de l'horloge de la mémoire, du contrôle de la vitesse du ventilateur, de la surveillance de la température du GPU, de la surveillance de la fréquence et de la surveillance de la fréquence d'images (bientôt disponible).







Téléchargez EVGA Precision pour Game Bar BETA en cliquant ICI.



EVGA