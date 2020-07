AMD Ryzen 7 PRO 4750G Geekbench, obtient des performances proches du niveau d'un 3700X.



Le meilleur APU de bureau Socket AM4 à venir d'AMD, le Ryzen 7 PRO 4750G, a été soumis à Geekbench 5, comme l'a découvert TUM_APISAK. Le processeur a produit des performances dans la ligue du processeur de bureau Ryzen 7 3700X populaire. Les deux sont des processeurs à 8 cœurs/16 threads basés sur la microarchitecture «Zen 2», mais alors que le 3700X a un cache L3 supplémentaire et un budget de puissance supplémentaire pour les cœurs du processeur (car le processeur n'a complètement pas d'iGPU); le PRO 4750G propose une Radeon Vega 8 iGPU avec son horloge moteur supérieure à 2,00 GHz. Les deux puces ont été comparées sur Geekbench 5.2.2.















Les performances monocœur des PRO 4750G et 3700X sont similaires, le PRO 4750G marquant 1239 points et le 3700X marquant 1266 points. Le 3700X a un léger avantage avec des performances multicœurs, avec 9151 points par rapport aux 8228 points du PRO 4750G. Cela est attribuable au fait que le 3700X bénéficie de quatre fois la taille du cache L3.



Le Ryzen 7 PRO 4750G devrait être le meilleur SKU de bureau basé sur le silicium 7 nm "Renoir" qui comprend huit cœurs de processeur "Zen 2" et un iGPU basé sur l'architecture graphique "Vega", avec 8 NGCU totalisant 512 processeurs de flux. Le processeur est doté d'un ensemble de fonctionnalités AMD PRO qui le rendent adapté à une utilisation dans les ordinateurs de bureau commerciaux dans les environnements de grande entreprise.



TWITTER (TUM APISAK)