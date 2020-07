QNAP présente son premier commutateur réseau 2,5 GbE.



QNAP Systems, Inc., l'un des principaux innovateurs de solutions informatiques, de mise en réseau et de stockage, a lancé aujourd'hui son premier commutateur réseau 2,5 GbE - le QSW-1105-5T. Doté de cinq ports 2,5 GbE, d'une configuration plug-and-play, de fonctions de détection et de blocage automatiques de boucle et de négociation automatique, le QSW-1105-5T permet aux utilisateurs de créer facilement un environnement réseau 2,5 GbE pour leur domicile ou leur entreprise.



«Pour ceux qui cherchent à mettre à niveau leur environnement réseau, le QSW-1105-5T 2,5 GbE établit un équilibre entre performances et coût. Les utilisateurs peuvent instantanément mettre à niveau leur environnement réseau vers 2,5 GbE en utilisant les câbles réseau existants, ce qui leur permet de profiter de la nouvelle génération NAS et ordinateurs 2,5 GbE ", a déclaré Frank Liao, chef de produit de QNAP.







Le QSW-1105-5T dispose de cinq ports RJ45 2,5 GbE/NBASE-T qui prennent en charge des vitesses de transfert de 2,5 G / 1 G / 100 M. Aucun paramètre complexe n'est requis, le QSW-1105-5T prend en charge la négociation automatique qui optimise les vitesses de transfert et les performances de chaque appareil connecté, tandis que son mécanisme de gestion intégré assure une transmission fluide des paquets réseau. Il comprend également une détection de boucle réseau qui peut verrouiller automatiquement les ports en boucle pour garantir que l'environnement réseau reprend rapidement son fonctionnement normal.



Le QSW-1105-5T présente une conception sans ventilateur pour un fonctionnement presque silencieux. La construction ventilée unique aide au refroidissement tout en maintenant des performances élevées.



TECHPOWERUP