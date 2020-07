Le cas curieux du connecteur d'alimentation à 12 broches : C'est réel et fourni avec les GPU NVIDIA Ampere.



Au cours des derniers jours, nous avons entendu parler d'un nouveau connecteur d'alimentation PCIe à 12 broches pour les cartes graphiques, en particulier de la publication en langue chinoise FCPowerUp, y compris une image du connecteur lui-même. Igor's Lab a également procédé à une analyse technique approfondie du connecteur. TechPowerUp a de nouvelles informations à ce sujet provenant d'une source industrielle bien placée.



Le connecteur est réel et sera introduit avec les cartes graphiques "Ampère" de nouvelle génération de NVIDIA. Le connecteur semble être le cerveau-enfant de NVIDIA, et non celui d'un autre groupe IP ou commercial, tel que PCI-SIG, Molex ou Intel. Le connecteur a été conçu pour répondre à deux réalités du marché: les cartes graphiques haut de gamme ont inévitablement besoin de deux connecteurs d'alimentation; et il serait plus simple pour les consommateurs d'avoir un seul câble que d'avoir à en combattre deux ; et que les cartes graphiques bas de gamme (<225 W) peuvent se contenter d'un connecteur 8 broches ou 6 broches.







Le nouveau connecteur NVIDIA à 12 broches possède six broches 12 V et six broches de masse. Ses concepteurs spécifient des contacts de meilleure qualité aux extrémités mâle et femelle, qui peuvent gérer un courant plus élevé que les broches des connecteurs d'alimentation PCIe à 8 broches/6 broches. Selon le fournisseur du bloc d'alimentation, le connecteur à 12 broches peut même se diviser au milieu en deux à 6 broches, et pourrait être commercialisé comme «6 + 6 broches». Le point de contact entre les deux moitiés à 6 broches est maintenu à niveau afin de s'aligner parfaitement.







En ce qui concerne la fourniture de puissance, nous avons appris que les concepteurs spécifieront également le calibre du câble, et avec la bonne combinaison de calibre de fil et de broches, le connecteur devrait être capable de fournir 600 Watts de puissance (donc ce n'est pas 2 * 75 W = 150 W), et non une mise à l'échelle de 6 broches. Igor's Lab a publié hier un rapport d'enquête avec des chiffres sur le calibre des câbles qui aident à expliquer comment le connecteur pourrait fournir beaucoup plus de puissance qu'une combinaison de deux connecteurs PCIe 6 broches courants.







En regardant la saisie, nous pouvons voir qu'il ne sera pas possible de lui connecter deux classiques à six broches. Par exemple, la broche 1 est carrée sur le PCIe à 6 broches, mais sur le NVIDIA à 12 broches a un angle. Il ne sera également pas possible d'utiliser des combinaisons étranges comme 8 broches + EPS 4 broches, ou similaire - NVIDIA s'est assuré que les gens ne pourront pas connecter leurs câbles dans le mauvais sens.







Au sujet de la prolifération des connecteurs, en plus des fabricants de blocs d'alimentation qui lancent de nouvelles générations de produits avec des connecteurs à 12 broches, la plupart des fabricants de premier plan devraient lancer des câbles modulaires de rechange pouvant se brancher sur leurs blocs d'alimentation existants. Les fournisseurs de cartes graphiques incluront des adaptateurs de ketchup et de moutarde qui convertissent 2x 8 broches en 1x 12 broches; tandis que la plupart des fabricants de boîtiers/de puissance publieront des adaptateurs de rechange sophistiqués avec une meilleure esthétique.



