Choisir un écran n'est pas toujours aussi simple que cela. Entre une utilisation pour travailler ou jouer, quelle technologie faut-il privilégier ?

Notre confrère Clubic a travaillé sur le sujet et vous propose un très bel article, très bien expliqué, en long, en large et en travers ! :

TN, VA, IPS, OLED et leurs dérivés sont des technologies incontournables à connaitre si vous désirez vous équiper d'un écran PC.



Ces différents types d'affichage ont un objectif commun : diffuser les images générées par votre ordinateur avec plus ou moins de fidélité, de célérité, de précision, en bref avec des qualités et performances qui varient d'une technologie à une autre.



Finalement, la question qui revient souvent est truffée de bon sens, à savoir : quel type de dalle privilégier en fonction de mes activités ? Gaming, bureautique, multimédia, retouche photo et graphisme ou utilisation polyvalente ? Nous avons pris le temps de nous pencher sur la question.

Accéder à l'article