ELECTRONIC ARTS nous propose u nouveau jeu PC : Command & Conquer Remastered Collection.







Editeur(s)/Développeur(s) : Electronic Arts/Petroglyph Games/Lemon Sky.



Sortie France : 05 Juin 2020.



Genre(s) : Stratégie/Tactique.



Classification : Interdit au moins de 12 ans.















Résumé : Command & Conquer Remastered Collection est un jeu développé par Lemon Sky et Petroglyph Games et édité par Electronics Art. C'est un remaster de Command & Conquer, RTS (Stratégie en Temps Réel). Il bénéficie de graphismes en 4k et d'une BO remasterisée.



Un trailer du jeu : Cliquez ICI.



Un test du jeu : Cliquez ICI.



JEUXVIDEO