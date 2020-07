TECHPOWERUP nous propose le test du : Phanteks Eclipse P500A.







Le Phanteks Eclipse P500A que nous examinons aujourd'hui est positionné comme un boîtier haut de gamme à mi-tour qui combine des performances de flux d'air élevées avec style. Il est doté de son panneau avant en maille ultra-fine pour un flux d'air optimal avec filtration de la poussière. Basé sur le châssis primé P600S et Evolv X, il est également le plus grand frère des P300A et P400A, et disponible dans une version noire sans éclairage ou dans une variante noire ou blanche avec des éléments ARGB et un contrôleur de ventilateur intégré.







Voici la fiche technique :







