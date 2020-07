ASUS dévoile le mini PC PN50 propulsé par les APU AMD Ryzen 4000U.



ASUS a annoncé aujourd'hui le Mini PC PN50, un ordinateur ultracompact qui offre des performances puissantes pour une grande variété d'applications domestiques et professionnelles. Doté des derniers processeurs mobiles AMD Ryzen ™ 4000 avec carte graphique Radeon ™ Vega 7 et de la prise en charge de la mémoire DDR4 haute vitesse à 3200 MHz, le Mini PC PN50 est prêt à faire face à des charges de travail exigeantes, mais sa petite taille prend un minimum d'espace sur un bureau et le rend adapté aux applications où les PC traditionnels ne rentrent pas - de l'affichage numérique aux configurations de cinéma maison.







Le PN50 prend en charge une résolution allant jusqu'à 8K à 60Hz ou jusqu'à quatre écrans simultanément, avec une résolution allant jusqu'à 4K à 60Hz, (1) offrant des visuels ultraréalistes. Il convient également aux scénarios d'entreprise flexibles, avec des ports DisplayPort 1.4 configurés en standard sur les modèles britanniques et d'autres options de port configurables sur demande.



(2) Le réseau WiFi 6 (802.11ax) garantit des transferts de données stables et à haut débit, même dans les réseaux encombrés et les deux ports USB-C prennent en charge le transfert de données et la fonctionnalité DisplayPort via un seul câble. Le Mini PC PN50 est également prêt pour Microsoft Cortana, avec des microphones avant à double matrice intégrés pour un contrôle vocal pratique, et dispose d'un capteur infrarouge (IR), permettant aux utilisateurs de contrôler les applications via la télécommande. HDMI CEC peut également être activé pour réactiver votre écran (3) en mode veille ou pour allumer le PN50.



Conçu pour la performance : CPU et mémoire puissants pour un calcul fluide et un multitâche



ASUS Mini PC PN50 est alimenté par les derniers processeurs mobiles AMD Ryzen 4000. Par rapport aux processeurs mobiles traditionnels, cela offre une amélioration globale des performances allant jusqu'à 14%, permettant des expériences informatiques quotidiennes plus fluides. En ce qui concerne le multitâche, le processeur du PN50 se révèle être une véritable puissance - entraînant des gains de performances allant jusqu'à 35%. (4)



Le dernier ajout à la gamme populaire de mini-ordinateurs ASUS dispose également d'une mémoire DDR4 3200 MHz à haute vitesse, jusqu'à 1,3 fois plus rapide que la mémoire DDR4 2400 MHz, offrant d'excellentes performances pour les tâches informatiques quotidiennes.



Visuels époustouflants : prise en charge de l'affichage UHD 8K ou quad 4K



Le Mini PC PN50 d'ASUS est alimenté par la carte graphique intégrée AMD Radeon ™ Vega 7, offrant des améliorations de performances de plus de 150% par rapport aux graphiques mini-PC traditionnels - il est donc prêt à faire vibrer avec un contenu visuel ultra-réaliste haute résolution. Le PN50 prend en charge un seul écran 8K jusqu'à 60 Hz et prend également en charge jusqu'à quatre écrans avec une résolution 4K à 60 Hz via HDMI, DisplayPort sur deux ports USB-C et configurables par l'utilisateur, (2) sans aucune limitation (1) sur la combinaison.



Le Mini PC PN50 prend également en charge le superbe UHD 8K via DisplayPort 1.4 ou DisplayPort de type C, pour des détails 4 fois supérieurs à 4K ou 16 fois supérieurs à la sortie Full HD traditionnelle. Plus précisément, le PN50 diffusera des images 8K jusqu'à 30 Hz via un seul DisplayPort et jusqu'à 60 Hz via DisplayPort Dual-Mode (DP ++) - donnant vie à chaque image dans un style à couper le souffle.



DISPONIBILITÉ ET PRIX







ASUS MiniPC PN50 sera disponible à partir de septembre via la distribution locale et les détaillants. Les configurations barebone au Royaume-Uni, bientôt disponibles sur SCAN.co.uk, Amazon.co.uk et Ebuyer.com, incluent les éléments ci-dessous aux prix indiqués et sont fournies avec une limite de 3 ans.



(1) La prise en charge haute résolution/multi-affichage nécessite une bande passante mémoire suffisante.

(2) Les options de port configurables peuvent varier selon le modèle ou la région.

(3) Un écran compatible HDMI CEC est requis.

(4) Basé sur un test Vs sur les processeurs ASUS Mini PC de génération actuelle utilisant Cinebench R20

(5) Les spécifications, le contenu et la disponibilité des produits peuvent être modifiés sans préavis et peuvent varier d'un pays à l'autre. Les performances réelles peuvent varier en fonction des applications, de l'utilisation, de l'environnement et d'autres facteurs.



