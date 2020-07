Cooler Master présente les boîtiers MasterBox NR200 et NR200P.







Cooler Master présente les boîtiers MasterBox NR200 et NR200P à petit facteur de forme qui combinent une efficacité d'économie d'espace et une capacité de refroidissement équivalente aux boîtiers ATX plus grands. Disponible en deux modèles, le NR200 arborant un panneau latéral en maille ventilée et le NR200P arborant un panneau en verre trempé, les constructeurs ont la possibilité d'opter pour un panneau limpide pour une vue sans restriction ou plus de ventilation pour une circulation d'air sans restriction.







Les Cooler Master MasterBox NR200 et NR200P prennent en charge jusqu'à un radiateur de 280 mm et 7 ventilateurs possibles pour une multitude d'options de refroidissement, y compris les systèmes de refroidissement par air et liquide. Le châssis compact dispose également d'un support de carte graphique à trois emplacements avec un câble vertical. Pour une installation facile et une expérience de construction de PC, tous les panneaux du NR200 peuvent être retirés, ce qui permet un accès à 360 ° pour travailler sur les composants.











Principales caractéristiques :



- Verre trempé ou panneau ventilé,

- Prise en charge de GPU à trois emplacements avec câble de montage vertical,

- Accès facile et sans outil,

- Accessibilité à 360 degrés,

- Prise en charge du refroidissement personnalisé prêt à l'emploi,

- Potentiel de refroidissement illimité,

- Matériaux de haute qualité.



Verre trempé ou panneau ventilé



Le choix d'un panneau latéral en acier ventilé pour un flux d'air sans restriction, ou d'un panneau latéral en verre trempé transparent pour révéler la beauté d'une bête informatique.



Refroidissement sans restriction



Peut contenir jusqu'à 7 fans. 5 côtés de ventilation ouverte. Convient aux refroidisseurs de processeur jusqu'à 155 mm de haut ou jusqu'à 280 mm de long.



GPU pleine grandeur et option de montage vertical



Les GPU à trois emplacements sont pris en charge avec une longueur maximale de 330 mm et une largeur maximale de 156 mm. PCI Riser inclus pour une option de montage vertical élégant.



Accessibilité à 360 degrés



Chaque panneau et partie du cadre peuvent être démontés pour permettre un démontage avancé et un accès à 360 degrés pour travailler sur les composants.







Prix et disponibilité



Les Cooler Master MasterBox NR200 et NR200P sont disponibles en modèles noir et blanc. Les boîtiers MasterBox NR200 et NR200P sont désormais disponibles en précommande chez certains revendeurs du monde entier, chez Amazon aux États-Unis et Overclockers UK au Royaume-Uni. Le MasterBox NR200 a un prix de vente de 79.99 Dollars tandis que le MasterBox NP200P a un prix de vente de 99.00 Dollars.



En savoir plus sur les boîtiers MasterBox NR200/NR200P dans les liens ci-dessous :



- Cooler Master MasterBox NR200 : Cliquez ICI,

- Cooler Master MasterBox NR200P : Cliquez ICI.



VORTEZ