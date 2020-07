SHARKOON nous propose une nouvelle souris Gamers : La LIGHT² 100.



La Light² 100 offre une rapide exécution de mouvements tout en permettant une des heures d’utilisation sans fatigue grâce à son design léger de seulement 78 grammes, habillé de patins de souris en 100% PTFE et d’un câble ultra-flexible. La Light² 100 attire aussi l’attention avec son éclairage RVB ajustable et ses capteurs optiques hautement performants avec jusqu'à 5000 DPI. Six boutons programmables et un logiciel gaming ergonomique pour des paramètres personnalisés complètent une souris gaming déjà impressionnante.



















Confortable à utiliser



Avec un poids de 78 grammes seulement, la Light² 100 porte bien son nom. Sa légèreté, combinée à son design ergonomique pour droitiers, garantit une prise en main et des commandes de manœuvre exceptionnelles, résultant en des actions de jeu facilement exécutées et laissant les crampes de poignets au passé. Deux grands boutons de pouces tactiles garantissent une utilisation confortable et un accès facile quel que soit le placement de la main.



Une marge de manœuvre sans entrave



La Light² 100 est équipée de trois patins de souris faits en 100% PTFE lui apportant d'excellentes propriétés de glisse. De plus, un câble ultra-flexible en textile tressé apporte une liberté de mouvement quasiment sans entrave.



Éclairée avec style



L’illumination RVB du logo, de la roulette et de la bande sur l'arrière de la souris apportent des accents de lumière subtiles et élégants à un design déjà très soigné. En utilisant le logiciel téléchargeable, les couleurs de l'illumination peuvent être librement sélectionnées à partir du spectre RVB tout entier, et de nombreuses options d'éclairage sont disponibles.



Précision pour tout usage



Le capteur intégré PixArt 3325, avec jusqu'à 5000 DPI dans sept étapes personnalisables, offre de la précision pour tout usage. A l’aide du logiciel gaming, les commandes régulièrement utilisées peuvent être attribuées à n’importe lequel des six boutons programmables.



Personnalisée, grâce au logiciel gaming



Que ce soit pour l’enregistrement de macros, pour la customisation de l'éclairage RVB ou juste pour l’ajustement de chacune des étapes DPI, le logiciel téléchargeable de la Light² 100 offre des fonctions essentielles et clairement arrangées pour une configuration personnalisée.



Voici la fiche technique :







Pas de date ni de prix pour le moment.



