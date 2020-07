AORUS nous propose un nouveau boitier PC : Le C501G Warhawk.



GIGABYTE s'est associé à COUGAR et a présenté le châssis de jeu AORUS C501G Warhawk qui a été repéré en ligne dans les magasins en ligne asiatiques. L'AORUS C501G Warhawk est un châssis ATX qui présente un éclairage RVB, des panneaux en verre trempé foncé et la marque AORUS à l'avant et sur le côté du boîtier.



Le châssis arbore des panneaux latéraux en verre trempé sur les côtés gauche et droit. Le châssis arbore également un panneau avant angulaire avec une bande d'éclairage RVB verticale et le logo AORUS Falcon. Le panneau supérieur présente un design maillé esthétique digne d'un châssis de jeu haut de gamme. L'éclairage RVB est certifié compatible avec le logiciel GIGABYTE RGB Fusion.







L'AORUS C501G Warhawk est doté de plusieurs fonctionnalités haut de gamme que vous trouverez dans les étuis phares. Les boîtiers ont un emplacement PCIe rotatif qui permet de basculer facilement entre l'orientation de montage de la carte graphique verticale et horizontale. Le châssis comporte également un support de gestion des câbles similaire aux boîtiers de la série H de NZXT.



Le support de gestion des câbles a un support de carte graphique intégré pour prendre en charge les GPU longs et lourds. Au bas du châssis se trouve un support de montage universel pour le matériel de refroidissement liquide personnalisé. L'AORUS C501G Warhawk est également livré avec un contrôleur RVB intégré prenant en charge jusqu'à 6 périphériques ARGB.















Voici la fiche technique :



- Code de produit : GB-AC501G,

- Prise en charge de la carte mère : Mini-ITX, micro ATX, ATX, CEB, Extended-ATX.



Support de refroidissement :



- Dessus : radiateurs jusqu'à 360 mm, jusqu'à 3 ventilateurs de 120 mm,

- Avant : radiateurs jusqu'à 360 mm, jusqu'à 3 ventilateurs 120 mm/140 mm,

- Arrière : jusqu'à 120 mm de radiateur, 1x ventilateur de 120 mm.



- E/S avant : bouton d'alimentation, bouton RVB, 2 ports USB 3.0 Type-A, ports audio 3,5 mm,

- Dimension : H = 523 mm, L = 232 mm, D = 518 mm.



Il est pour le moment disponible qu'en Chine, Taîwan et la Korea. Il sera bientôt disponible en Europe.



Le prix est de : 245 Dollars.



VORTEZ