XAOMI nous propose un nouvel écran : Le Xaomi Mi 34in.



Initialement, ce modèle n'a atteint les marchés asiatiques, cependant, Xiaomi Mi sort bientôt son moniteur de jeu incurvé de 34 "en Europe. À seulement 399 euros. Il s'agit d'un écran de 144 Hz, à 3440x1440 pixels.







Le moniteur a un rapport d'aspect de 21: 9 une légère courbure à une courbure de 1500R. À 144 Hz et 3440x1140 pixels, il atteint certainement un point idéal pour la résolution et le taux de rafraîchissement à ce prix. Le panneau est également de qualité, il provient de Samsung et couvre 121% du spectre sRGB.



Le moniteur n'offre pas HDR cependant, il est évalué à une luminosité maximale de 300 nits, mais vient avec un rapport de contraste de 3000: 1. En ce qui concerne les connecteurs, vous apercevrez 2x HDMI, 2x DisplayPort et une sortie audio de 3,5 mm. Il prend également en charge AMD Freesync lors de l'utilisation de DisplayPort. puisqu'il s'agit d'une synchronisation adaptative, elle est évidemment également compatible avec Gsync.



Voici la fiche technique :







Ce moniteur devrait arriver sur le marché européen dans les prochaines semaines.



Le prix devrait se situer au alentour des 400 euros.



