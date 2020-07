MSI AFTERBURNER passe en version 4.6.3 Bêta 1 et RTSS passe en version 7.3.0 Bêta 6.



Nous venons de publier de nouvelles versions bêta pour MSI Afterburner et Rivatuner Statistics Server. Amener Afterburner à la révision 4.6.3 Beta 1 et RTSS vers 7.3.0 Beta 6.



Les nouvelles bêtas incluent un certain nombre de nouvelles options et correctifs. Il y a eu beaucoup de travail pour offrir une superposition plus avancée, voir la vidéo ci-dessous. Vous pouvez télécharger MSI Afterburner 4.6.3 Beta 1 Build 15777 ICI, cela inclut déjà le RTSS mis à jour. Si vous souhaitez télécharger RTSS séparément, vous pouvez le faire ICI.



MSI Afterburner 4.6.3 Beta 1 Build 15777







Les changements apportés sont les suivants :



- Ajout de la prise en charge expérimentale des processeurs Intel de 10e génération,

- Ajout de l'implémentation native basée sur NVAPI de la surveillance de la puissance absolue du GPU pour les GPU NVIDIA,

- Modification du nom du mutex de synchronisation pour l'accès aux registres AMD SNM dans la mise en œuvre de la surveillance de la température AMD Ryzen,

- Correction de la valeur d'utilisation anormalement élevée du bus PCIE surveillée sur les GPU NVIDIA après le crash et la récupération du pilote d'affichage ou sur les plates-formes Optimus lorsque le GPU discret est en veille,

- Ajout d'une solution de contournement pour le bogue du pilote AMD provoquant un scintillement court de l'affichage lors de l'application de nouveaux paramètres de ventilateur sur certaines configurations d'affichage à taux de rafraîchissement élevé à plusieurs moniteurs ou à un seul moniteur,

- Maintenant, MSI Afterburner désactive de force Zero RPM lors de l'application d'une nouvelle vitesse de ventilateur fixe afin de contourner le bug du pilote AMD empêchant le contrôle du ventilateur de fonctionner lorsque le mode Zero RPM est activé sur certains systèmes. Si Zero RPM fonctionne correctement sur votre système et que vous souhaitez toujours le garder activé lors du réglage de la vitesse du ventilateur, vous pouvez désactiver la neutralisation forcée de Zero RPM avec un commutateur orienté alimentation dans le fichier de configuration de l'application,

- Maintenant, MSI Afterburner affiche la vitesse minimale autorisée du ventilateur dans la fenêtre de l'éditeur de courbe de ventilateur du logiciel sur les GPU AMD compatibles Overdrive 8. Les derniers pilotes AMD ne vous permettront pas de définir la vitesse du ventilateur en dessous de cette limite, c'est-à-dire de par la conception du pilote,

- Les composants AMD ADL sont désormais chargés par chemin absolu pour éviter un éventuel détournement de DLL

- Politique d'accès du pilote IO renforcée, le pilote n'est plus accessible par les utilisateurs sans droits administratifs,

- RivaTuner Statistics Server a été mis à niveau vers la version 7.3.0. Cette version présente l'architecture des plugins et le tout nouveau plugin de l'éditeur de superposition visuelle, nous vous recommandons fortement de l'essayer si vous êtes un utilisateur avancé et souhaitez personnaliser votre OSD au-delà des possibilités de l'éditeur de disposition OSD interne de MSI Afterburner.



RivaTuner Statistics Server Version 7.3.0 build 21871



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Les changements apportés sont les suivants :



- Prise en charge de plusieurs mappages et caractères génériques pour les sources de données HwInfo et AIDA. Désormais, la même source de données de plug-in ovelay peut être mappée à plusieurs capteurs AIDA/HwInfo différents (par exemple, la température du package sur les processeurs Intel ou Tctl/Tdie sur les processeurs AMD Ryzen). Un exemple de disposition de superposition montre l'utilisation de cette fonctionnalité lors de l'importation de capteurs de température et de puissance du processeur HwInfo et AIDA,

- Diverses corrections internes dans l'implémentation de l'analyse hypertexte,

- Ajout d'un nouvel outil open source DesktopOverlayHost au SDK. DesktopOverlayHost est une simple fenêtre 3D sans bordure vierge avec une taille, une position, une transparence et une prise en charge des incrustations chromatiques réglables. Vous pouvez l'utiliser comme plate-forme pour afficher n'importe quelle superposition basée sur un crochet d'API 3D juste au-dessus de votre bureau Windows. L'implémentation est indépendante du fournisseur de superposition, vous pouvez donc l'utiliser avec RivaTuner Statistics Server, ainsi qu'avec d'autres superpositions tierces comme EVGA Precision X1, etc,

- Ajout du commutateur de profil ShowForegroundStat, qui permet à toute application 3D d'afficher les statistiques de fréquence d'images et de durée d'images des processus 3D au premier plan au lieu des propres statistiques de l'application. Ce commutateur est utilisé par le nouveau profil d'outil DesktopOverlayHost pour lui permettre d'afficher des statistiques de processus 3D de premier plan sur le bureau.



