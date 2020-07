Seagate annonce la nouvelle génération de SSD Nytro Enterprise SSD.



Seagate, un leader mondial des solutions de données, a annoncé aujourd'hui deux nouveaux ajouts à son portefeuille à semi-conducteurs Nytro qui offre une endurance et une qualité de service optimales. Le SSD Nytro 3032 SAS et le SSD Nytro 1360 SATA sont conçus pour répondre aux besoins d'une large gamme d'applications d'entreprise.



Nouvelle génération de SSD SAS haute capacité de Seagate, le SSD Nytro 3032 SAS offre des performances ultra rapides, fiables et sécurisées. Le disque possède une interface SAS 12 Gb/s et il offre également deux ports pour des vitesses allant jusqu'à 2200 Mo/s et jusqu'à 10 DWPD, apportant des performances cohérentes et facilement évolutives aux charges de travail d'entreprise intensives en écriture, mixtes et intensives en lecture. Le SSD Seagate Nytro 3032 SAS fournit jusqu'à 15 To dans un format 2,5 pouces x 15 mm et augmente la densité de stockage d'entreprise pour suivre la croissance des données.



Doté de trois options d'endurance, le disque est optimisé pour les besoins et les charges de travail de diverses applications, tout en augmentant la flexibilité de déploiement et en réduisant le coût total de possession. S'intégrant parfaitement avec Linux et Microsoft OS, il est fourni avec SeaChest pour une gestion et une surveillance faciles de la santé des SSD.



Fiable et sécurisé, le SSD Seagate Nytro 3032 SAS offre une sécurité optimale avec les options SD&D, SED et SED FIPS 140-2 et une fiabilité à long terme avec une garantie limitée de 5 ans. Disponible aujourd'hui dans des capacités allant de 400 Go à 15 To, le SSD Nytro 3032 SAS apporte une vitesse fulgurante aux charges de travail des entreprises.







Plus d'informatique. Meilleure valeur



Conçu pour augmenter les performances et améliorer la qualité de service, le SSD Seagate Nytro 1360 SATA est une solution rentable de niveau entreprise exploitant la technologie la plus avancée, la NAND BiCS4 96 couches pour les applications gourmandes en lecture.



Le disque possède une interface SATA 6 Gb/s et permet un déploiement et une compatibilité faciles avec l'infrastructure existante, sans investissements supplémentaires dans les logiciels et le matériel, de ses performances BIC jusqu'à 96k IOPS en lecture aléatoire et 65k IOPS en écriture aléatoire.



Centre de données prêt et conçu pour l'endurance, ce disque est disponible dans des points de capacité populaires de 3,84 To, 1,92 To, 960 Go, 480 Go et 240 Go, et un facteur de forme standard de 2,5 pouces pour les environnements de cloud, de serveur Web et de base de données.



Le SSD Nytro 1360 SATA est extrêmement efficace car il nécessite une faible consommation d'énergie pour permettre aux centres de données d'économiser sur le refroidissement et les coûts énergétiques globaux. MTBF horaire, 1 DWPD, sécurité SED en option et garantie limitée de 5 ans.



Voici la fiche technique :







Le SSD Seagate Nytro 1360 SATA prouve l'efficacité et la fiabilité que vous attendez d'un produit de marque Seagate et est disponible le 28 Juillet 2020.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP