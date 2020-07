TECHPOWERUP nous propose le test de la : Creative Sound Blaster X3.



Creative a récemment présenté l'une des cartes son USB les plus intéressantes de l'histoire de l'entreprise, la Sound Blaster X3 à 120 $. Creative y fait référence en tant que "DAC USB externe Hi-Res 7.1 et carte son d'ampli avec Super X-Fi pour PC et Mac". Cette courte description ne rend pas vraiment justice au Sound Blaster X3.



Il s'agit d'une carte son externe riche en fonctionnalités, dotée de deux technologies intéressantes et d'un schéma de contrôle intuitif, qui nous permet d'exploiter la plupart de ses fonctionnalités en utilisant les commandes intégrées. Beaucoup de ses capacités sont également accessibles via une application mobile, ce qui est une excellente nouvelle pour quiconque recherche une carte son externe pour leur PlayStation 4 ou Nintendo Switch, car ils pourront toujours utiliser la plupart de ce que le offres de carte son. Ce n'est pas le cas avec les cartes son qui dépendent uniquement d'un pilote Windows/MacOS.







Le Creative Sound Blaster X3 peut être combiné avec des écouteurs, des casques de jeu ou des haut-parleurs actifs: les configurations de haut-parleurs 2.0, 2.1, 5.1 et 7.1 sont prises en charge. Grâce au connecteur TOSLINK intégré, il peut également être connecté à n'importe quel récepteur AV externe, amplificateur stéréo ou paire d'enceintes actives de qualité supérieure.



Cela donne au Sound Blaster X3 de nombreuses utilisations potentielles, bien que la proximité d'un PC soit évidemment son habitat naturel. Dans cette revue, nous examinerons la conception, les fonctionnalités étendues et la qualité d'entrée/sortie de cette intéressante carte son.



Voici la fiche technique :







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



