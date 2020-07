Acer dévoile les moniteurs de jeu incurvés de la série Nitro XZ2.



Acer America a annoncé les nouveaux moniteurs de la série Nitro XZ2 offrant aux joueurs un gameplay fluide et immersif avec AMD Radeon FreeSync, VESA Certified DisplayHDR 400 et jusqu'à un temps de réponse rapide de 1 ms avec des prix commençant à 199,99 $. La série comprend le Nitro XZ322QU de 31,5 pouces et le Nitro XZ272 de 27 pouces prenant en charge un taux de rafraîchissement rapide de 165 Hz et le Nitro XZ242Q de 23,6 pouces à 144 Hz. Grâce à Visual Response Boost (VRB), ils fournissent jusqu'à un temps de réponse de 1 ms, résultant en des images rendues en douceur avec un flou moins perceptible dans les scènes en mouvement rapide.



"Nos nouveaux moniteurs de la série Nitro combinent vitesse, FreeSync et panneaux incurvés pour offrir des jeux amusants et passionnants à un prix avantageux", a déclaré Ronald Lau, directeur d'Acer America - informatique stationnaire. "Les performances rapides et les prix abordables rendent la série Nitro idéale pour un large éventail de joueurs, en particulier pour les jeux de tir à la première personne et les jeux de course où des visuels fluides sont essentiels."















Les moniteurs de la série Nitro XZ2 prennent en charge DisplayPort et HDMI sur AMD Radeon FreeSync, qui synchronise les cadres du moniteur et de la carte graphique pour fournir des visuels clairs et fluides même pendant les batailles les plus féroces.



Le DisplayHDR 400 certifié VESA offre une luminosité allant jusqu'à 400 nit cd/m², un rapport de contraste maximal de 100 millions: 1 et une prise en charge HDR10, ce qui donne des images brillantes aux couleurs réalistes. De plus, l'écran incurvé 1500R augmente le champ de vision et la zone de vision périphérique perçue par rapport à un écran plat de la même taille.



La résolution Full HD offre des visuels nets et clairs, parfaits pour les jeux, l'édition de photos et la visualisation de films et de vidéos. Les joueurs peuvent optimiser leur avantage visuel en sélectionnant parmi 11 options de niveau de noir pour révéler des détails souvent cachés dans l'ombre, afin de ne rien manquer. De plus, le réglage des couleurs sur 6 axes permet un réglage précis de la couleur, de la teinte et de la saturation en fonction des préférences individuelles.



Contrôle de réglage intuitif



Le widget d'affichage intégré Acer simplifie la modification des paramètres de création d'un profil, l'organisation de l'espace de visualisation via la division de l'écran et la personnalisation des paramètres pour chaque application. Deux ports HDMI et DisplayPort permettent une connexion rapide à une multitude de PC.



Acer Game Mode dispose de huit modes d'affichage prédéfinis pour optimiser les visuels en fonction du contenu affiché. Ces modes incluent Action, Racing, Sport, User, Standard, ECO, Graphic et Movie. Les paramètres sont facilement accessibles via une touche de raccourci ou le menu des paramètres OSD.



Visualisation confortable



Le panneau VA antireflet offre des angles de vision larges jusqu'à 178 degrés horizontalement et verticalement. Pour maximiser le confort de vision, un support ergonomique avec pivotement, inclinaison et réglage de la hauteur à 360 ° augmente le confort de vision.



Une conception à dégagement rapide sépare facilement le moniteur de son support pour un montage mural VESA afin de libérer de l'espace sur le bureau pour les manettes de jeu, les souris et plus encore. Acer VisionCare comprend un filtre anti-scintillement sans lumière bleue et les technologies ComfyView pour aider à prévenir le scintillement et les reflets de l'écran ainsi qu'à réduire les émissions de lumière bleue.



Prix, disponibilité et garantie



Les moniteurs de la série Acer Nitro XZ2 sont livrés avec deux haut-parleurs de 3 W et sont maintenant disponibles chez les principaux détaillants avec des prix de détail suggérés par le fabricant à partir de 449.99 Dollars pour le Nitro XZ322QU, 259.99 Dollars pour le Nitro XZ272 et 199.99 Dollars pour l'Acer Nitro XZ242Q.



TECHPOWERUP