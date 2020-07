CORSAIR nous propose : Le iCUE Tactile Compagnion NEXUS.



Ayez la puissance du logiciel iCUE à portée de main avec l’écran tactile CORSAIR iCUE NEXUS qui permet le contrôle de votre configuration depuis une interface entièrement personnalisable.















UN SYSTÈME PERSONNALISÉ



Concevez plus de 200 écrans avec des icônes et images uniques affichant jusqu’à six boutons virtuels programmables à la fois avec des images personnalisables via « glisser-déposer ».



Compatibilité avec les claviers iCUE NEXUS



L’écran iCUE NEXUS peut être branché à la base autonome incluse pour positionner librement votre ordinateur de bureau, ou il peut être connecté directement à des claviers CORSAIR de choix pour une expérience plus intégrée. Cliquez ci-dessous pour trouver les pièces dont vous avez besoin pour compléter votre configuration.



Voici la fiche technique :







Il sera prochainement disponible.



Le prix est de : 99.99 euros.



CORSAIR