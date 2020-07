BIOSTAR nous propose deux nouvelles cartes graphiques : La VN1665XF69 et VN1655XF41.



BIOSTAR a fait son entrée tardive sur la scène des cartes graphiques personnalisées avec son récent lancement de deux produits de la série Radeon RX 5000 sous la gamme de produits Extreme Gaming.











La société l'a élargi avec une paire de produits GeForce GTX 16, le VN1665XF69 basé sur GeForce GTX 1660 et le VN1655XF41 basé sur GTX 1650. Le Extreme Gaming GTX 1660 adhère aux vitesses d'horloge de référence NVIDIA de 1785 MHz GPU Boost, et Mémoire 8 Gbps (efficace GDDR5).



Il est doté d'un dissipateur thermique à ailettes en aluminium et double ventilateur. L'Extreme Gaming GTX 1650, également, s'en tient aux horloges de référence NVIDIA pour le SKU - Boost GPU 1665 MHz et à la mémoire 8 Gbps. Il utilise un dissipateur thermique monobloc en aluminium plus simple qui est ventilé par une paire de ventilateurs de 70 mm.



Il est probable que les deux cartes seront vendues par BIOSTAR à un prix proche de la référence.



