Montech lance de nouvelles unités d'alimentation Beta Series 80 Plus Bronze.



Montech a récemment dévoilé ses nouvelles alimentations Beta Series 80 Plus Bronze, les nouvelles alimentations sont disponibles dans des capacités de 550 W et 650 W.











La série présente une conception non modulaire et comprend l'alimentation de la carte mère, l'alimentation du processeur, deux câbles PCIe 6 + 2 broches, 6 connecteurs d'alimentation SATA et deux connecteurs MOLEX. La série Beta utilise des condensateurs principaux japonais de 105° C et dispose d'un rail unique à ampérage élevé + 12v.











Les alimentations ont toutes une efficacité de 80 Plus Bronze et prennent en charge une sortie continue à + 40 ° C en plus d'être entièrement conformes aux normes Intel ATX 12 Volt 2.31 et EPS 12 V 2.92.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP