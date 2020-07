La filiale GIGABYTE GIGAIPC lance le premier système informatique embarqué compatible 5G du secteur.



La 5G a été un sujet de tendance ces derniers temps en raison de la grande percée technologique et de toutes les solutions qui feront de ses principales fonctionnalités une faible latence, une plus grande bande passante avec une fréquence plus élevée et une connexion en temps réel globalement plus rapide.



Avec ces fonctionnalités, la 5G connectera pratiquement tout le monde et tout ensemble dans un réseau rapide et fiable dans les airs tout en protégeant les problèmes de confidentialité et de sécurité, ce qui signifiera l'ère du vrai IoT: villes intelligentes et transports intelligents ; soins médicaux à distance et appareils industriels connectés sans fil, et streaming vidéo de haute qualité, pour le moins.







Les fonctionnalités de faible latence et de bande passante haute fréquence sont particulièrement utiles dans les applications industrielles, en particulier dans l '"industrie 4.0": vision industrielle, véhicule guidé automatisé, automatisation d'usine et autres applications.



Étant donné que cela aidera à libérer les machines du câblage, ce qui permettra une configuration des machines plus dynamique et mobile qui sera plus facile à adapter aux besoins quotidiens. En outre, il facilitera la collaboration entre différentes machines en permettant une connexion à distance en temps réel plus rapide pour améliorer efficacement l'efficacité de la production et le rendement.



De plus, la capacité de transmettre rapidement de gros morceaux de données peut nous permettre de disposer de centres d'information compatibles avec le cloud pour optimiser le processus de fabrication via l'analyse des données des processus quotidiens.



Par conséquent, nous sommes heureux d'annoncer que la filiale GIGABYTE, GIGAIPC, a développé le premier système de contrôle informatique industriel sans ventilateur intégré à haut rendement de l'industrie qui prend en charge les modules de communication 5G et a déjà passé la vérification du test sur le terrain 5G du principal opérateur mobile de Chunghwa Telecom à Taïwan à la fin de Mai 2020 (nom du modèle: QBiX-Pro-KBLB7100HD-A1).



L'interface d'E/S permettra diverses applications industrielles telles que l'automatisation d'usine, le transport intelligent, la vente au détail intelligente, le médical et l'informatique de pointe de l'Internet des objets, et permettra la haute efficacité opérationnelle et la qualité de service requises à l'ère 5G. Et surtout, il offrira aux clients la flexibilité d'aménager des espaces de travail internes sans avoir besoin d'un accès Internet câblé.



TECHPOWERUP