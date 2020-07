TerraMaster lance le NAS professionnel F4-422 10GbE à 4 baies.



TerraMaster, une marque professionnelle spécialisée dans la fourniture de produits de stockage innovants, y compris des périphériques de stockage en réseau (NAS), lance le NAS 4 baies F4-422 avec mise en réseau 10 GbE dans le cadre de la gamme de produits 10G. Le F4-422 est équipé d'un puissant processeur quadricœur Intel Celeron à 1,50 GHz, de 4 Go de mémoire DDR3, de deux ports Gigabit, d'un port 10 GbE haute vitesse et de deux ports hôte USB3.0.



Le TerraMaster F4-422 est idéal pour les petites et moyennes entreprises à la recherche d'une solution NAS rapide et fiable avec de superbes fonctions de sécurité et de protection des données. Le F4-422 intègre le chiffrement matériel AES NI ainsi que plusieurs couches de sécurité des données et une protection avancée des données.



Le F4-422 offre un accès utilisateur à grande échelle, prenant en charge un accès simultané jusqu'à 500 utilisateurs. Il permet également de partager facilement l'espace de stockage entre plusieurs utilisateurs et de gérer les droits d'accès en fonction des utilisateurs, des groupes d'utilisateurs et des dossiers. De plus, le F4-422 prend en charge plusieurs modes RAID et la technologie d'accélération SSD.







Caractéristiques du TerraMaster F4-422

Puissant et efficace



Le TerraMaster F4-422 est équipé d'un processeur Intel Celeron quad-core 1,50 GHz avec un turbo boost jusqu'à 2,30 GHz. Il contient 4 Go de mémoire DDR3 extensible à 8 Go. Pour la mise en réseau à haut débit, le F4-422 possède deux ports 1 GbE et un port 10 GbE. Le F4-422 prend en charge plusieurs modes RAID, notamment les modes RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD et SINGLE. Il prend également en charge la technologie d'accélération SDD avancée avec un cache SSD.



Mise en réseau rapide et fiable



Le F4-422 contient 2 ports GbE et 1 port 10 GbE pour une mise en réseau rapide et fiable. Avec quatre disques durs Seagate IronWolf 6 To en RAID 0, le F4-422 offre des vitesses de lecture et d'écriture allant jusqu'à 650 Mo / s et 670 Mo / s, respectivement. L'appareil est conçu pour les utilisateurs professionnels comme les créateurs de contenu, où la connectivité à haut débit est bénéfique pour le stockage et l'accès à des fichiers de données volumineux comme les projets de montage vidéo 4K.



Plusieurs couches de protection des données



Le F4-422 est livré avec six couches de protection des données, y compris la sauvegarde planifiée automatique, le système de fichiers et les instantanés Btrfs, la sécurité multi-RAID, le chiffrement des dossiers matériels AES et le chiffrement du transport réseau, la sauvegarde des données du lecteur cloud et le cluster du système de fichiers.



Conçu pour un accès utilisateur à grande échelle



Le F4-422 est conçu pour prendre en charge l'accès simultané jusqu'à 500 utilisateurs. Partagez facilement l'espace de stockage entre plusieurs utilisateurs et définissez la gestion des droits RBAC et Windows ACL, et définissez les droits d'accès en fonction des utilisateurs, des groupes d'utilisateurs et des dossiers.



TECHPOWERUP