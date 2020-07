Antec lance le châssis Striker Phantom Gaming Edition.



Antec Inc., fournisseur leader de composants et accessoires informatiques hautes performances pour le marché des jeux, des mises à niveau PC et du bricolage, annonce la nouvelle Striker Phantom Gaming Edition, au prix de vente conseillé de 249,99 USD. Il sera disponible sur Amazon et Newegg cette semaine. Comme son nom l'indique, Antec s'est associé à ASRock, propriétaire de la marque Phantom Gaming.



Striker proposera un style conforme à la "Phantom Gaming Alliance" qui correspond au design avec la carte mère et la carte graphique d'ASRock "Phantom Gaming". Le logo de "Phantom Gaming" sera décoré des deux côtés des panneaux latéraux.



















Striker est conçu pour les amateurs de refroidissement à eau personnalisés. Caractérisé par sa forme irrégulière, sa forme unique et sa structure innovante, Striker est le premier boîtier ouvert doté d'un design VGA placé à l'avant, d'un facteur de forme ITX et d'un style audacieux. En forme dans un cadre en plein air spectaculaire, Striker mesure 420 mm x 230 mm x 410 mm et est livré avec un support GPU avant. Situé sur le côté droit, l'accès frontal comprend un port de type C 3.1, 2 ports USB 3.0, un audio HD et un bouton d'alimentation.



La mini-tour est composée de panneaux en verre trempé de 4 mm et permet à l'utilisateur de montrer sa construction. La structure en aluminium et en acier ajoute à une finition de qualité et à la durabilité. Le cadre ouvert offre de grandes performances thermiques et donne aux amateurs un bon défi.



Les utilisateurs peuvent installer jusqu'à 2 ventilateurs de 120 mm et 1 radiateur de 240 mm sur le côté et à l'arrière pour un refroidissement extrême, avec un espace ouvert pour construire le système de refroidissement à eau idéal. Le châssis peut accueillir un GPU jusqu'à 330 mm, une alimentation d'une longueur maximale de 160 mm et offre un espace de 45 mm pour la gestion des câbles. Un câble de montage PCI-E fait déjà partie de ce package génial. Grâce à la rotation de la carte mère à 90 degrés, les utilisateurs trouveront beaucoup d'espace pour cacher les câbles au bas du châssis.



