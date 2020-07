IIYAMA annonce le moniteur Red Eagle.



Le fabricant japonais de moniteurs iiyama a récemment annoncé le moniteur de jeu GB3466WQSU Red Eagle, ce moniteur est assez similaire au GB3461WQSU qui a été publié par iiyama il y a quelques mois. Le GB3466WQSU est un moniteur de jeu haut de gamme avec presque toutes les fonctionnalités que vous pourriez souhaiter, une résolution de 3440x1440, un taux de rafraîchissement de 144 Hz avec prise en charge de FreeSync Premium Pro, un panneau VA et une courbe 1500R. Le panneau VA est livré avec une luminosité typique de 400 cd/m² lui attribuant la certification HDR400 avec un contraste statique typique de 3000: 1.



















Le moniteur inclus permet un réglage en hauteur (110 mm) et en inclinaison (-5 °, + 20 °) ou peut être monté sur n'importe quel support compatible VESA à l'aide du support 100 x 100 mm. Le moniteur comporte x2 HDMI et x2 DisplayPort mais vous voudrez utiliser DisplayPort comme HDMI plafonne à 100 Hz, un concentrateur USB 3.0 double port de base est également inclus. Le moniteur est doté de deux haut-parleurs 3 W et d'une prise 3,5 mm pour tous vos besoins audio. Le moniteur mesure 808 mm x 441,5 mm x 256 mm et se présente à 10,9 kg, le moniteur est actuellement disponible en pré-commande pour 540 Dollars avec une livraison prévue le 24 Juillet 2020.



IIYAMA