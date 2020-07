CORSAIR présente le tapis de souris de jeu ultra-plat : Le MM150.



Le nouveau MM150 s'ajoute à la gamme de périphériques et d'accessoires de CORSAIR, offrant une surface en polycarbonate extrêmement mince (0,5 mm) résistant à la déchirure pour ceux qui préfèrent de tels tapis de souris à profil bas.















Il peut être classé comme un coussin de taille "moyenne", mesurant 350 x 260 mm, et possède une base en silicone antidérapante pour le maintenir en place pendant le jeu. Il y a aussi un grand logo CORSAIR dans le cadre de l'esthétique de premier plan, et le MM150 peut être acheté pour 15 Dollars sur la boutique en ligne CORSAIR.



Pour l'acheter où plus de renseignements, Cliquez ICI.



CORSAIR