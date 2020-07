OWC dévoile sa nouvelle mini station d'accueil Thunderbolt 3.



OWC, l'une des principales sociétés de technologie Mac et PC zéro émission et l'un des fournisseurs les plus respectés au monde de mémoire, de disques externes, de disques SSD, de solutions d'accueil Mac et PC et de kits de mise à niveau des performances annonce que leur nouveau Thunderbolt 3 mini Dock est disponible sur commande dès maintenant et commencera à expédier la semaine du 27 juillet. De la taille d'un smartphone sans adaptateur secteur nécessaire, le mini Dock est l'outil ultime pour une utilisation mobile et de bureau.



La mini station d'accueil OWC Thunderbolt 3 exploite tout le potentiel du port Thunderbolt 3 de votre Mac ou PC, avec des transferts de données rapides, la prise en charge de deux écrans 4K et la puissance de charge des petits appareils créant un hub de connexions puissantes. Construit par le plus grand producteur mondial d'appareils Thunderbolt, OWC respecte les normes les plus élevées en matière d'ingénierie et de fabrication, vous pouvez donc utiliser le mini Dock Thunderbolt 3 en toute confiance dans sa compatibilité et ses performances de précision.







Découvrez ce que vous avez manqué



sans impact sur les performances. Transformez l'écran unique de votre ordinateur portable en un espace de visualisation à trois écrans ou prenez instantanément en charge deux écrans sur votre bureau et augmentez la productivité du travail avec des modes étendus ou en miroir.



Découvrez des vidéos 4K claires et éclatantes et un son haute fidélité dans les jeux et le streaming vidéo non compressé de sports et de films d'action. Quel que soit votre désir d'affichage, la mini station d'accueil OWC Thunderbolt 3 vous aide à voir ce que vous avez manqué.



Les connexions sont la clé du succès



Établir les bonnes connexions est essentiel au succès de l'entreprise. Grâce à ses ports USB 3 et USB 2, la mini station d'accueil OWC Thunderbolt 3 ouvre votre monde à la commodité et à la fonctionnalité où que vous travailliez. Contrôlez n'importe quel espace de travail avec la facilité d'un clavier ou d'une souris pleine grandeur. Travail de sauvegarde sur un disque externe.



Importez des fichiers à partir d'un lecteur flash, d'un lecteur de carte ou d'un lecteur optique. Utilisez une imprimante et rechargez de petits appareils mobiles. Toutes ces connexions mènent au succès du workflow, quel que soit l'endroit où ce travail a lieu.



Votre partenaire en productivité



En déplacement ou sur un ordinateur de bureau, la mini station d'accueil OWC Thunderbolt 3 est la station d'accueil tout-en-un ultime. De taille compacte comme un smartphone et sans adaptateur secteur nécessaire, cet "évier de connectivité de cuisine" étend les Mac et PC Thunderbolt 3 à port limité avec cinq ports supplémentaires.



Diffusez, partagez, connectez - de manière fiable



Un incontournable pour le professionnel mobile, le mini Dock OWC Thunderbolt 3 offre un port Gigabit Ethernet pour une connexion Internet plus rapide et plus fiable. Les utilisateurs apprécieront une connexion rapide au serveur, des téléchargements ininterrompus et des transferts de fichiers fiables tout en disant au revoir aux connexions Wi-Fi publiques aggravantes et de mauvaise qualité.



Points forts



- Voir une image plus grande : connectez deux écrans avec des résolutions vidéo non compressées jusqu'à 4096 x 2160 4K @ 60Hz via deux ports HDMI 2.0,

- Flux complet à venir : compatible HDCP 2.2 pour une diffusion sans effort du contenu 4K UHD,

- Entendez tout clairement : prend en charge l'audio multicanal de précision HDMI tel que LCPM, DTS et Dolby Digital,

- Accès Internet sécurisé et stable : un port Gigabit Ethernet avec démarrage PXE et prise en charge Wake-on-LAN remplace une connexion Wi-Fi lente ou peu fiable,

- Transferts de fichiers rapides : connectez un lecteur portable, un lecteur flash ou un lecteur de carte via un port USB 3 5 Gb/s1,

- Restez chargé : rechargez de petits appareils mobiles tels que des écouteurs sans fil, des montres intelligentes et la plupart des smartphones via le port USB 3,

- Profitez de la commodité : connectez un clavier ou une souris via un port USB 2,

- Emportez n'importe où et entre les deux : boîtier en aluminium de 5,1 onces alimenté par bus et doté d'un câble Thunderbolt 3 de 7,2 pouces,

- Certifié Thunderbolt : fonctionne avec les machines macOS et Windows.



Soyez le meilleur que vous puissiez être n'importe où



Avec d'énormes avantages pour chaque flux de travail, la mini station d'accueil OWC Thunderbolt 3 est suffisamment petite pour tenir facilement sur un bureau ou se glisser dans un sac d'équipement pour une utilisation à distance. Le boîtier en aluminium léger alimenté par bus arbore un câble Thunderbolt 3 attaché de 7,2 pouces, il n'y a donc rien à perdre ou à oublier. Et avec la prise en charge HDMI et USB, sans agoniser sur quel appareil se déconnecter d'une machine à port limité, la mini station d'accueil OWC Thunderbolt 3 vous permet vraiment de travailler à votre meilleur, n'importe où.



Déconnectez-vous en un clic



Le logiciel OWC Dock Ejector déconnecte en toute sécurité les disques connectés au mini Dock OWC Thunderbolt 3 en un seul clic. Conçu par des ingénieurs logiciels et matériels OWC, Dock Ejector garantit que toutes les données sont écrites avant la déconnexion, ce qui économise du temps et protège contre la perte de données. Utilisez-le pour vous déplacer rapidement entre les postes de travail et tirer le meilleur parti de votre mini-station d'accueil OWC Thunderbolt 3.



Votre source complète de connectivité



La nouvelle mini station d'accueil OWC Thunderbolt 3 rejoint la gamme complète de stations d'accueil, de concentrateurs et d'adaptateurs OWC qui font partie de la plus grande sélection d'appareils Thunderbolt que vous pouvez trouver. Le mini Dock rejoint le Dock Thunderbolt 3 pleine taille et le Dock Thunderbolt 3 Pro ; le stockage comprenait Mercury Elite Dock ; et la station d'accueil de voyage USB-C OWC, récemment nommée meilleure liste d'Ars Technica pour 2019. OWC est ravi d'offrir une nouvelle option adaptée aux utilisateurs avec la nouvelle mini-station d'accueil Thunderbolt 3, libérant la puissance de Thunderbolt pour plus d'utilisateurs partout.



OWC, la confiance des pros et des passionnés du monde entier



OWC construit du matériel selon les normes de fiabilité et de performance les plus élevées. Parce que la fiabilité à 100% est toujours notre objectif, tout le matériel est rigoureusement testé et soutenu par une garantie limitée OWC de 2 ans et un support client primé basé aux États-Unis.



La mini station d'accueil OWC Thunderbolt 3 est disponible à la commande pour 119,00 USD sur MacSales.com. Le quai commencera à être expédié la semaine du 27 juillet 2020.



Pour plus de renseignements : Cliquez ICI.



