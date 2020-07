Silicon Power annonce : Le SSD UD70 PCIe 3.0 M.2.



Le nouveau UD70 PCIe Gen 3x4 est un artiste polyvalent parfait pour les constructeurs de systèmes de bricolage, les joueurs occasionnels et les éditeurs vidéo, et tout simplement ceux qui cherchent à mettre à niveau leur PC. Grâce à la technologie de stockage NAND 3D QLC, l'UD70 intègre une densité de cellules de mémoire beaucoup plus élevée, permettant une plus grande capacité de stockage sur un encombrement réduit - jusqu'à 2 To. De plus, la prise en charge de NVMe 1.3, des vitesses de lecture jusqu'à 3 400 Mo/s et des vitesses d'écriture jusqu'à 3 000 Mo/s font de ce SSD M.2 2280 une force à prendre en compte.



L'UD70 est spécialement conçu avec un double système d'auto-refroidissement qui fonctionne via la gestion active de l'état de l'alimentation (ASPM) et la transition autonome de l'état de l'alimentation (APST). De plus, la limitation thermique surveille et contrôle efficacement la température pour éviter des chutes de vitesse soudaines ou des dommages aux données stockées causés par une température élevée. Avec ces mécanismes avancés en place, l'UD70 gardera son calme pour maintenir un niveau de performance sûr et optimal à tout moment, ce qui se traduit par une durée de vie plus longue et plus fiable.







Caractéristiques



- Interface PCIe Gen 3x4 avec des vitesses de lecture jusqu'à 3 400 Mo/s et des vitesses d'écriture jusqu'à 3 000 Mo/s,

- La prise en charge de NVMe 1.3 permet des performances supérieures, une latence plus faible et une consommation d'énergie inférieure,

- Équipé de la technologie de stockage NAND 3D QLC pour une plus grande capacité et de meilleures performances sur un petit facteur de forme,

- Disponible en 3 options de capacité de stockage: 500 Go, 1 To et 2 To,

- Prend en charge la mise en cache SLC et le tampon de cache DRAM pour améliorer les performances de lecture/écriture séquentielle et de lecture/écriture aléatoire,

- Double système d'auto-refroidissement via la gestion active de l'état de l'alimentation (ASPM) et la transition autonome de l'état de l'alimentation (APST),

- La limitation thermique intégrée surveille et régule efficacement la température pour la maintenir dans la plage normale pour une plus grande fiabilité du système et l'intégrité des données,

- Conçu avec un codage de contrôle de parité à faible densité (LDPC) pour garantir la précision de la transmission des données et la fiabilité de l'accès aux données,

- Protection des données E2E intégrée pour une meilleure intégrité du transfert de données,

- Adopte le cryptage AES 256 bits pour assurer la sécurité des données,

- Petit format M.2 2280 (80 mm) permet une installation facile dans les ordinateurs portables, les systèmes PC à petit format et certains ultrabooks.



Spécificités Techniques



- Capacité : 500 Go, 1 To, 2 To,

- Dimensions : 22,0 mm x 80,0 mm x 3,5 mm,

- Poids : 8 g,

- Lecture des performances (max.) : Jusqu'à 3 400 Mo/s,

- Écriture des performances (max.) : Jusqu'à 3000 Mo/s,

- Interface : PCIe Gen 3x4,

- Résistance aux chocs : 1500G/0,5 ms,

- MTBF : 1800000 heures,

- Température de fonctionnement : 0° C - 70° C,

- Certification : CE, FCC, BSMI, point vert, DEEE, RoHS, KCC,

- Garantie : 5 ans,

- Configuration requise : ordinateur avec emplacements M.2 prenant en charge l'interface PCIe et l'un des systèmes d'exploitation suivants : Windows 8.1 ou Windows 10.



Pas de date ni de prix pour le moment.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



SILICON POWER