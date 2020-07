Présentation du nouveau processeur AMD pour station de travail professionnelle.

AMD vient d’annoncer les nouveaux processeurs Ryzen Threadripper PRO 3990WX, 3975WX, 3955WX et 3945WX. Conçus pour les stations de travail professionnelles signées d’OEM ou d’intégrateurs système, la gamme de processeurs Threadripper PRO offre des performances sans équivalence et des technologies de classe entreprise à destination des workloads les plus exigeants dans les domaines de la création, de la virtualisation, du design ou encore des mégadonnées.

AMD et Lenovo ont également annoncé la ThinkStation P620, la première station de travail PRO 64 cœurs au monde. La ThinkStation P620, exclusivement bâtie autour des processeurs Ryzen Threadripper PRO, offre une conception simple CPU et une puissance sans commune mesure pour une disponibilité attendue à l’automne.



Pour en savoir plus encore