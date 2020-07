BenQ, leader mondial de l'innovation en matière de technologies d'affichage, annonce le lancement des écrans EX2710 et EX2510, premiers modèles de la nouvelle série d’écrans gaming MOBIUZ. Exploitant la technologie immersive HDRi et les haut-parleurs treVolo conçus pour offrir une expérience de jeu extrêmement attrayante, MOBIUZ enrichit les jeux avec des améliorations au niveau de l'image, du son et du contrôle, et la technologie BenQ Eye-Care.

« MOBIUZ libère votre imagination et vous entraîne plus que jamais dans une expérience de jeu palpitante », a déclaré Conway Lee, Président de BenQ Corporation. « Des performances inédites telles que le capteur intelligent HDRi et les haut-parleurs créés sur mesure par la célèbre équipe d’ingénieurs treVolo complètent les fonctions de l’Eye-Care.

Tout est réuni pour que vous puissiez vous immerger totalement dans tout ce que le jeu vidéo peut vous offrir de mieux. »

Grâce à un capteur discrètement intégré, les écrans EX2710 et EX2510 détectent efficacement le niveau de lumière ambiante et analysent le contenu sur l’écran pour afficher des images HDR extrêmement détaillées. Cette technologie HDRi produite en exclusivité par BenQ offre une clarté jamais atteinte auparavant et un superbe contraste permettant de révéler des nuances subtiles dans les zones sombres de l'écran tout en préservant les détails dans les zones lumineuses. L’intensité, l’équilibrage et la saturation de couleurs proposés par la série BenQ MOBIUZ captivent les gamers et les plongent dans un univers vidéo-ludique.

Pour une immersion totale, les moniteurs de jeu MOBIUZ offrent également des hautparleurs haute-technologie personnalisés conçus par l’équipe d’ingénieurs audio treVolo de BenQ, afin de proposer une expérience sonore spectaculaire.

L’amélioration exclusive des écrans inclut les 20 paramètres de couleur du Light Tuner pour de nouveaux genres de jeu, ainsi que le Black eQualizer qui permet d’éclaircir les coins sombres et les ombres, ce qui aidera le joueur à identifier plus facilement les objets

et les ennemis dissimulés. Il sera également possible de réajuster les pré-réglages installés via l’OSD et le joystick à 5 touches pour améliorer les performances de jeu.

En plus d’être compatible avec la norme FreeSync Premium, MOBIUZ offre des technologies à taux de rafraîchissement variable (VRR) éliminant le fractionnement et le tressautement des images pour une lecture fluide et agréable.

Dotés du système exclusif BenQ Eye-Care, les nouveaux écrans de jeu BenQ MOBIUZ EX2710 et EX2510 permettent aux joueurs de profiter d'une immersion totale dans le jeu.

Le moniteur de jeu BenQ MOBIUZ EX2710 sera disponible en Europe à partir du mois d’août, au prix de 299,99 € TTC*, tandis que le modèle EX2510 sortira en septembre sur le marché européen au prix de 259,99 € TTC*.

*le revendeur est libre de sa politique commerciale



Pour en savoir plus sur les écrans Gaming BenQ