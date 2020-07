CASEKING nous propose un nouveau boitier PC : Le JONSBO A4 Mini-ITX.



Élégant boîtier Mini-ITX avec une conception à double chambre en aluminium et en verre trempé pour les systèmes de jeu haute performance et les ordinateurs de bureau discrets. L'A4 de Jonsbo prouve qu'un matériel puissant et un format de boîtier ultra-compact ne s'excluent pas mutuellement. Le noble fabricant l'emballe même dans un design chic avec des matériaux nobles.



















Aperçu des caractéristiques du boîtier Jonsbo A4 Mini-ITX :



- Boîtier en aluminium mini ITX élégant et compact de Jonsbo,

- Conception à double chambre avec chambres de chaleur séparées,

- Deux panneaux latéraux en verre trempé,

- Espace pour un radiateur 240 dans le couvercle,

- Jusqu'à quatre ventilateurs de 120 mm sont possibles,

- Y compris le câble de montage pour une installation verticale de la carte graphique,

- Espace pour jusqu'à 1 lecteur 3,5 et 2 disques 2,5 pouces.



Les caractéristiques du boîtier Jonsbo A4 Mini-ITX en détail



Extérieurement, l'A4 de Jonsbo impressionne par son design élégant en aluminium brossé, ses deux parties latérales teintées en verre trempé et sa finition irréprochable. La conception subtile n'est interrompue que par un interrupteur d'alimentation et les deux ports USB 3.0 - un type A et un type C - à l'avant.



Avec ses dimensions extrêmement compactes de seulement 169 par 340 par 273 millimètres, l'A4 de Jonsbo semble petit, mais à l'intérieur il peut accueillir du matériel de jeu adulte. Grâce à la conception à deux chambres peu encombrante et intelligente, le boîtier nain peut accueillir une carte mère mini-ITX et une carte graphique à double emplacement d'une longueur allant jusqu'à 325 millimètres. La carte graphique est montée visuellement verticalement, à cet effet, un câble de montage approprié est inclus dans la livraison.



En plus de gagner de l'espace, le concept des deux chambres séparées offre également des avantages en termes de flux d'air et de refroidissement des composants. Au total, jusqu'à quatre ventilateurs de 120 mm peuvent être installés dans le boîtier, deux dans le couvercle et deux dans le bas. Cela crée un projet de bas en haut, qui profite à tous les composants installés. Il y a aussi un radiateur de 240 mm pour le refroidissement par eau dans le couvercle.



L'alimentation du mini système de jeu est garantie par une unité d'alimentation au standard SFX ou SFX-L compact. Deux espaces de montage de 2,5 pouces sont disponibles pour les supports de données. Un disque dur supplémentaire de 3,5 pouces peut être installé dans le bas du boîtier, mais vous n'avez pas besoin d'un ventilateur de 120 mm.



Voici la fiche technique :









Il est déjà disponible sur le site de CASEKING : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations, allez sur le site de CASEKING : Cliquez ICI.



Le prix est de : 149.90 euros.



CASEKING