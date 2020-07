ASUS nous propose un nouvel écran : Le TUF Gaming VG27VQ.



Aujourd'hui, ASUS a ajouté un autre moniteur à sa gamme TUF. Le moniteur TUF Gaming VG27VQ est doté d'un panneau VA rapide de 27 "à un taux de rafraîchissement de 165 Hz et d'un temps de réponse de 1 ms. Le panneau présente une courbure de 1500R afin de maintenir les bords du panneau à la même distance de vos yeux que le centre de La luminosité se situe à 400 nits respectables (sans étiquetage VESA HDR 400), le rapport de contraste est réglé à 3000: 1 et les angles de vision sont forts à 178º.



















Côté technologie, le moniteur intègre le flou de mouvement extrêmement faible d'ASUS; ShadowBoost, qui éclaircit les scènes sombres ; technologie sans scintillement ; ainsi que le filtrage de la lumière bleue, si vous le souhaitez. En ce qui concerne les E/S, le moniteur propose 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2, 1x DVI-D, ainsi qu'une prise audio 3,5 mm. Une paire d'enceintes 2 W est également incluse. Le support est réglable via une inclinaison de -5 à 26°, un pivot de -90 à 90° et un réglage en hauteur de 120 mm, et le moniteur comprend un support VESA standard.



Aucun mot sur les prix au moment de la rédaction.



Pour plus de renseignements : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP