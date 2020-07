Razer lance la souris de jeu miniaturisée DeathAdder V2.



Razer a travaillé sur une variante de sa célèbre souris de jeu DeathAdder V2. Le bien nommé DeathAdder V2 Mini reprend (presque) toutes les fonctionnalités de la révision originale de DeathAdder V2 et le réduit à une empreinte plus petite pour les personnes avec des mains plus petites que la norme. Les dimensions de la version Mini sont de 4,5 "(L) (11,43 cm) x 2,2" (L) (5,58 cm) x 1,5 "(H) (3,81 cm) par rapport à l'original 5" (L) (12,7 cm) x 2,43 "(L) (6,17 cm) x 1,68" (H) (4,26 cm) pour le DeathAdder V2 d'origine. La Mini a donc subi un régime de toutes sortes, avec 20 grammes de moins que son prédécesseur avec seulement 62 grammes.











Alors quoi d'autre est changé, en plus de la taille? Où Razer a-t-il dû couper des fonctionnalités pour compenser le moindre bien immobilier sur la paume de votre main ? La version Mini ne comporte que six boutons programmables par rapport aux huit originaux ; les performances DPI ont également été réduites, et puissamment à cela: le nouveau DeathAdder V2 Mini ne possède qu'un capteur de 8 500 DPI par rapport aux 20 000 DPI d'origine.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



La nouvelle DeathAdder V2 Mini est maintenant disponible pour 49.99 Dollars (20 $ de moins que la DeathAdder V2).



TECHPOWERUP