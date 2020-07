Rumeur : fuite de la gamme AMD Ryzen Threadripper PRO.



Videocardz semble avoir accroché quelques diapositives AMD officielles détaillant leur prochaine gamme Threadripper PRO. AMD hiérarchise ses offres de CPU Threadripper entre Threadripper et Threadripper PRO via des fonctionnalités supplémentaires qui, selon AMD, conviennent mieux aux acheteurs potentiels d'un Threadripper de marque PRO : studios professionnels, concepteurs, ingénieurs et scientifiques des données.



Le positionnement d'AMD pour ces créatifs ou scientifiques est d'offrir un débit de plateforme nettement amélioré par rapport à Threadripper : la version PRO prend en charge jusqu'à 128 voies PCIe 4.0 (64 en non-PRO) ; jusqu'à 2 To de prise en charge de mémoire ECC (soit en UDIMM (DIMM sans tampon), RDIMM (DIMM enregistré), LRDIMM (DIMM à charge réduite) et 3DS (empilement en trois dimensions) RDIMM vi une configuration à 8 canaux (4 canaux en non PRO), ainsi que des outils et fonctionnalités professionnels tels que Pro Security, Pro manageability et PRO business ready support.











Il semblerait que quatre processeurs différents soient proposés dans la gamme Threadripper PRO : le 3995WX à 64 cœurs est désormais relativement connu ; de même, le 3975WX reflétera le nombre de cœurs de pièces de consommation (32 cœurs), les deux avec des horloges réduites de 100-200 MHz par rapport à leurs homologues non-PRO. AMD semble également lancer des Threadrippers PRO à 12 et 16 cœurs sous la forme des 3955WX (16 cœurs) et 3945WX (12 cœurs), tous deux avec des horloges boost définies à 4,3 GHz.



VIDEOCARDZ