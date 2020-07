EK Water Blocks annonce les indicateurs de débit quantique EK.



EK, le fabricant européen d'engrenages de refroidissement liquide haut de gamme, lance une série d'indicateurs de débit uniques appartenant à la gamme Quantum. Ces indicateurs de débit quantiques représentent visuellement le débit de liquide de refroidissement, qui est souvent difficile à voir à l'œil nu.



Cela peut être très utile pour voir instantanément si le fonctionnement de votre boucle est nominal ou s'il y a des problèmes avec la pompe ou le débit dans un autre domaine ainsi que l'air cool! Il dispose également d'un éclairage RVB adressable où les LED sont recouvertes d'un élégant couvercle en aluminium anodisé noir pour cacher les points chauds. Outre l'option autonome, il y en a deux autres qui se montent directement sur le bloc d'eau du GPU EK-Quantum Vector.











Cet indicateur de débit autonome comporte trois ports G1/4 ", qui sont tous des femelles. Il peut être monté sur le tube central avec deux raccords ou fixé à n'importe quel port G1/4" sur un radiateur, une pompe ou même un bloc via l'utilisation d'une double rallonge filetée mâle. N'importe quel filetage peut être utilisé comme entrée ou sortie. Il peut être utilisé dans une configuration à écoulement droit, ou il peut remplacer un raccord coudé à 90 ° ou un coude à 90° dans votre boucle.















Indicateur de débit scalaire EK-Quantum D-RGB



Ces indicateurs de débit montés sur GPU sont conçus pour remplacer le terminal de stockage par celui intégrant l'indicateur de débit. Ils sont disponibles en deux variantes, avec un débit haut-bas ou un débit bas-haut. Les schémas de flux sont obligatoires à suivre pour le bon fonctionnement des indicateurs.



Tous les indicateurs de débit EK-Quantum sont fabriqués à partir de matériau acrylique moulé CNC avec un couvercle en aluminium anodisé qui a la même finition que les plaques arrière GPU EK-Quantum Vector pour un mélange esthétique homogène. Le couvercle en aluminium est utilisé pour couvrir également tous les points chauds LED, car la bonne mise en œuvre des LED est l'une des missions clés d'EK lors de la conception d'un produit. L'indicateur de débit comprend un corps de turbine unique avec un centre fermé et des ailes de turbine inclinées qui empêchent l'air de rester coincé à l'intérieur de l'indicateur.



Compatibilité RVB



Ces produits sont compatibles avec les technologies de synchronisation RVB populaires de tous les principaux fabricants de cartes mères ainsi qu'avec EK-Loop Connect. La flèche sur le connecteur LED à 3 broches doit être alignée avec la marque + 5V sur l'en-tête D-RGB (aRGB).



Disponibilité et prix



Les indicateurs de débit EK-Quantum sont disponibles à la commande via la boutique en ligne EK et le réseau de revendeurs dédié. Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez voir le prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF).



Voici les prix :



- Indicateur de débit EK-Quantum D-RGB - Noir : 34.90 €,

- EK-Quantum Scalar Flow Indicator Top-Bottom D-RGB - Noir : 54.90 €,

- EK-Quantum Scalar Flow Indicator Bottom-Top D-RGB - Noir : 54.90 €.



TECHPOWERUP