COUGAR nous propose un nouveau boitier PC : Le DarkBlader X5.



Cougar a élargi aujourd'hui sa gamme de boîtiers asymétriques à mi-tour DarkBlader avec le nouveau DarkBlader X5. Ce boîtier conserve le design de base des anciens boîtiers de la série DarkBlader, avec quelques modifications : tout d'abord, la moitié plus grande en forme de trapèze de la façade avant est une surface en plastique teintée, translucide (finition givrée), au lieu d'une solide plaque de métal - finition plastique. La moitié plus petite a trois grandes entrées d'air pour les fans à l'intérieur.















Le DarkBlader X5 par défaut n'inclut pas les ventilateurs avant, mais sa variante RVB DarkBlader X5 légèrement plus chère en comprend trois. La variante RVB comprend également un contrôleur d'éclairage ARGB à 6 canaux et un interrupteur du panneau avant qui vous permet de basculer entre plusieurs préréglages d'éclairage. Les variantes de base et RVB se déclinent en deux sous-variantes basées sur les couleurs : noir et blanc. Mis à part cela, le DarkBlader X5 a des dimensions et des caractéristiques identiques à la série DarkBlader originale.







La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP