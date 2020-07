Les puces Intel Core i7 "Rocket Lake" seront à 8 cœurs/12 threads ?



On dit depuis un certain temps maintenant que le silicium "Rocket Lake-S" de 14 nm ne possède pas plus de 8 cœurs de processeur, ce qui donne aux chefs de produit d'Intel des problèmes de segmentation entre les extensions de marque Core i7 et Core i9. Les puces Core i9 de 10e génération actuelles sont 10-core/20-thread et Core i7 8-core/16-thread. Les puces Core i5 de 10e génération sont à 6 cœurs/12 threads, et cela ne changera pas avec le «Rocket Lake» de 11e génération. Ce qui va changer, cependant, ce sont les décomptes des processeurs Core i7 et Core i9, selon une diapositive de feuille de route divulguée notée par VideoCardz.











Avec pas plus de 8 cœurs "Cypress Cove" sur le silicium "Rocket Lake-S", le Core i9 de 11e génération sera à 8 cœurs/16 threads. Le Core i7 de 11e génération, cependant, sera à 8 cœurs/12 threads. Nous ne savons pas comment cela fonctionnerait, mais Intel a laissé tomber des indices à ce sujet avec l'actuel 10e Gen Core "Comet Lake", selon lequel les utilisateurs finaux ont la possibilité de basculer HyperThreading (HTT) sur une base par cœur. Les générations plus anciennes de processeurs Intel ne permettaient qu'une bascule globale de HTT.



Cela signifierait que 4 des 8 cœurs sur le Core i7 "Rocket Lake-S" auront HTT définitivement désactivé. Nous prédisons que deux d'entre eux seront probablement les cœurs préférés du processeur, capables de maintenir les horloges de boost les plus élevées sous l'algorithme Turbo Boost Max 3.0, auquel le planificateur de thread OS enverra le trafic maximum. La diapositive de la feuille de route suggère également qu'Intel pourrait normaliser l'ensemble de fonctionnalités vPro à ses processeurs "K" déverrouillés avec la 11e génération.



VIDEOCARDZ