Nouveau BIOS pour les cartes mères ASUS AMD AM4.



ASUS a annoncé aujourd'hui que le nouveau BIOS avec la mise à jour AMD AGESA 1.0.0.2 pour les cartes mères des séries X570 et B550 est désormais disponible en téléchargement. Alors que le BIOS existant prend en charge les processeurs Ryzen 3000XT, le nouveau BIOS optimise les performances des derniers processeurs de la série AMD Ryzen 3000XT (Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT et Ryzen 5 3600XT). Les mises à jour du BIOS UEFI sont disponibles à partir des pages de support respectives de la carte mère et sont accessibles via le site Web de support ASUS.











Séries 300 et 400



Les mises à jour du BIOS avec AGESA 1.0.0.6 pour les cartes mères des séries 300 et 400 d'ASUS seront disponibles en téléchargement sur le site Web de support d'ASUS fin juillet.



Les prochaines mises à jour du BIOS pour les cartes mères ASUS série 400 prendront en charge les futurs processeurs Zen 3 et les processeurs Ryzen 4000.



Mise à jour du BIOS UEFI facile pour une compatibilité instantanée avec les processeurs AMD Ryzen 3000XT



La mise à jour d'une carte mère ASUS AM4 pour la compatibilité avec les derniers processeurs AMD Ryzen 3000XT ne prend que quelques instants, via l'une des deux méthodes simples.



Avec la fonction USB BIOS Flashback exclusive à ASUS - intégrée à certaines cartes mères ASUS - les utilisateurs n'ont qu'à télécharger le dernier BIOS UEFI sur une clé USB et à brancher l'alimentation de la carte mère; puis insérez une clé USB au format FAT32 et appuyez sur le bouton USB BIOS Flashback ou Reset de la carte mère. Aucun processeur AM4 ni module de mémoire ne doit être en place et la mise à jour se terminera dans quelques instants.



Alternativement, les utilisateurs peuvent mettre à jour via l'utilitaire EZ Flash 3 intégré au BIOS ASUS UEFI. Cet outil permet à la mise à jour d'être appliquée via une clé USB insérée ou téléchargée directement depuis Internet.



TECHPOWERUP