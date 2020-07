TechPowerUp NVCleanstall 1.7.0 est disponible avec des capacités de modding de prise en charge avancée des pilotes.



TechPowerUp a publié aujourd'hui la dernière version de NVCleanstall, notre utilitaire léger qui vous permet de personnaliser fortement l'installation de votre logiciel NVIDIA GeForce, vous permettant d'ignorer de nombreux autres composants que le programme d'installation de NVIDIA apporte.



La version 1.7.0 introduit la possibilité de modifier les pilotes pour ajouter la prise en charge de périphériques graphiques supplémentaires. Cela devrait être particulièrement utile lorsque vous essayez d'installer les derniers pilotes sur des ordinateurs portables sans assistance officielle.



NVCleanstall peut désormais dire s'il est exécuté sur un ordinateur portable (au lieu d'un ordinateur de bureau) et suggérer le pilote le plus approprié. Vous pouvez choisir d'afficher toutes les versions de pilotes disponibles, en remplaçant votre matériel, par exemple pour créer des packages de déploiement pour d'autres machines. Une option expérimentale pour désactiver la télémétrie du pilote a également été ajoutée.











Les changements apportés sont les suivants :



- Ajout de la détection des ordinateurs portables pour suggérer le pilote le plus approprié,

- Ajout de la possibilité de modifier le fichier INF pour prendre en charge des périphériques graphiques supplémentaires, comme les ordinateurs portables sans pilotes officiels,

- Ajout d'une option expérimentale pour désactiver la télémétrie du pilote,

- Ajout de la case à cocher "afficher toutes les versions" pour remplacer la détection du matériel,

- GFE fixe apparaissant comme composant sélectionnable, même s'il a été supprimé lors d'une précédente exécution,

- Correction de l'affichage.nView/Quadro View ne se détectant pas correctement,

- Correction des paquets inconnus qui ne sont pas installés, même lorsqu'ils sont sélectionnés.



Pour le télécharger, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP